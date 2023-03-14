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15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят
15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят - РИА Новости Крым, 14.03.2023
15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят
Госдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ, распространив наказание за это и в отношении добровольческих... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T15:07
2023-03-14T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Госдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ, распространив наказание за это и в отношении добровольческих формирований. За нарушение закона теперь можно получить до 15 лет тюрьмы. Обновленное законодательство прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Принятый в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО и распространение о них фейков, независимо от статуса бойцов, предполагает не только лишение свободы, но и штраф до 5 млн рублей.Кроме того, Госдума приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей за незаконные экспорт из России или передачу иностранцам вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе органов власти за рубежом Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии
https://crimea.ria.ru/20230313/pyanyy-ukrainets-v-krymu-vykrikival-feyki-ob-armii-rf--verdikt-suda-1127508305.html
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закон и право, сво, государственная дума рф, россия, общество, новости
15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят

Госдума новым законом одобрила до 15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах России в зоне СВО

15:07 14.03.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Госдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ, распространив наказание за это и в отношении добровольческих формирований. За нарушение закона теперь можно получить до 15 лет тюрьмы. Обновленное законодательство прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое – до 15 лет лишения свободы", – написал он в своем Telegram-канале, поблагодарив граждан "за поддержку и обратную связь".
Принятый в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО и распространение о них фейков, независимо от статуса бойцов, предполагает не только лишение свободы, но и штраф до 5 млн рублей.
Кроме того, Госдума приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей за незаконные экспорт из России или передачу иностранцам вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
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