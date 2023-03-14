https://crimea.ria.ru/20230314/15-let-tyurmy-za-feyki-o-dobrovoltsakh-v-zone-svo--zakon-prinyat-1127532819.html

15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят

15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят - РИА Новости Крым, 14.03.2023

15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят

Госдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ, распространив наказание за это и в отношении добровольческих... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T15:07

2023-03-14T15:07

2023-03-14T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Госдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ, распространив наказание за это и в отношении добровольческих формирований. За нарушение закона теперь можно получить до 15 лет тюрьмы. Обновленное законодательство прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Принятый в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО и распространение о них фейков, независимо от статуса бойцов, предполагает не только лишение свободы, но и штраф до 5 млн рублей.Кроме того, Госдума приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей за незаконные экспорт из России или передачу иностранцам вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе органов власти за рубежом Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии

https://crimea.ria.ru/20230313/pyanyy-ukrainets-v-krymu-vykrikival-feyki-ob-armii-rf--verdikt-suda-1127508305.html

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2023

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закон и право, сво, государственная дума рф, россия, общество, новости