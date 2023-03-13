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Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии
Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии
Жительница Бахчисарайского района задержана и признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T15:10
2023-03-13T15:13
крым
мвд по республике крым
закон и право
бахчисарайский район
происшествия
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армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района задержана и признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД."Сотрудники ОМВД России по Бахчисарайскому району установили и задержали жительницу села Фурмановка Бахчисарайского района, подозреваемую в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что ранее в сети интернет она опубликована видеозапись, на которой вместе с сестрой исполнила гимн Украины. Теперь задержанную обяжут заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.Ранее суд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, которые он распространял в Telegram-канале.Поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции были приняты Госдумой во втором чтении. В случае окончательного утверждения наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС, увеличится до пяти лет. За повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия – до семи. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армииКрымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии РоссииУжесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
https://crimea.ria.ru/20230216/zhitelya-kryma-nakazali-za-diskreditatsiyu-armii-rossii-1127026920.html
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крым, мвд по республике крым, закон и право, бахчисарайский район, происшествия, общество, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма, бахчисарайский районный суд
Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии

МВД: крымчанку обязали заплатить 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

15:10 13.03.2023 (обновлено: 15:13 13.03.2023)
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи. Архивное фото
Молоток судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района задержана и признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"Сотрудники ОМВД России по Бахчисарайскому району установили и задержали жительницу села Фурмановка Бахчисарайского района, подозреваемую в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ранее в сети интернет она опубликована видеозапись, на которой вместе с сестрой исполнила гимн Украины. Теперь задержанную обяжут заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
МВД: жителя Крыма наказали штрафом в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии России - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 16:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Жителя Крыма наказали за дискредитацию армии России
Ранее суд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, которые он распространял в Telegram-канале.
Поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции были приняты Госдумой во втором чтении. В случае окончательного утверждения наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС, увеличится до пяти лет. За повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия – до семи. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.
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