https://crimea.ria.ru/20230313/krymchanka-zaplatit-shtraf-za-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii-1127506640.html

Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии

Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии

Жительница Бахчисарайского района задержана и признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T15:10

2023-03-13T15:10

2023-03-13T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района задержана и признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД."Сотрудники ОМВД России по Бахчисарайскому району установили и задержали жительницу села Фурмановка Бахчисарайского района, подозреваемую в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что ранее в сети интернет она опубликована видеозапись, на которой вместе с сестрой исполнила гимн Украины. Теперь задержанную обяжут заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.Ранее суд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, которые он распространял в Telegram-канале.Поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции были приняты Госдумой во втором чтении. В случае окончательного утверждения наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС, увеличится до пяти лет. За повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия – до семи. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армииКрымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии РоссииУжесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении

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