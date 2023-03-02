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Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T14:09
2023-03-02T14:09
государственная дума рф
закон и право
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГД.За что можно получить срокУголовная ответственность и (или) крупный штраф предусматривается за публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает.Наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, увеличивается с трех до пяти лет. До семи лет лишения свободы грозит за повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.За что можно получить штрафАдминистративный кодекс дополнили ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц."Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.Третье чтение законопроектов запланировано на 14 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанки заплатят штраф за дискредитацию армии России Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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государственная дума рф, закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии, общество
Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении

Госдума приняла во втором чтении закон об ужесточении наказания за дискредитацию ВС РФ

14:09 02.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ.
Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

За что можно получить срок

Уголовная ответственность и (или) крупный штраф предусматривается за публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает.
Наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, увеличивается с трех до пяти лет. До семи лет лишения свободы грозит за повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.

За что можно получить штраф

Административный кодекс дополнили ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
"Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Третье чтение законопроектов запланировано на 14 марта.
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Государственная Дума РФЗакон и правоАрмия и флотВооруженные силы РоссииОбщество
 
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