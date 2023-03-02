https://crimea.ria.ru/20230302/uzhestochenie-nakazaniya-za-diskreditatsiyu-armii-zakon-prinyat-vo-ii-chtenii--1127303139.html

Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении

Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T14:09

2023-03-02T14:09

2023-03-02T14:09

государственная дума рф

закон и право

армия и флот

вооруженные силы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГД.За что можно получить срокУголовная ответственность и (или) крупный штраф предусматривается за публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает.Наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, увеличивается с трех до пяти лет. До семи лет лишения свободы грозит за повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.За что можно получить штрафАдминистративный кодекс дополнили ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц."Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.Третье чтение законопроектов запланировано на 14 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанки заплатят штраф за дискредитацию армии России Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии, общество