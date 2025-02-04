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Нефть, уголь и сжиженный газ: Китай ввел ответные меры на пошлины США - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Нефть, уголь и сжиженный газ: Китай ввел ответные меры на пошлины США
Нефть, уголь и сжиженный газ: Китай ввел ответные меры на пошлины США - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Нефть, уголь и сжиженный газ: Китай ввел ответные меры на пошлины США
Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета тарификации и... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T08:30
2025-02-04T08:40
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в мире
пошлина
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.Как говорится в распространенном документе, с 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.Выбранная президентом США Дональдом Трампом "стратегия безумца" в начатых им торговых войнах работает не без нюансов, но хуже всех по итогу придется Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков. В ближайшие сутки у Трампа запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые тоже могут закончиться символическими жестами со стороны Пекина и приостановкой действия тарифов, считает политолог.Американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики". Об этом в комментарии РИА Новости рассказал директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин СШАСША закрыли въезд в страну для мигрантов из УкраиныВыступление Трампа в Давосе: главные заявления
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китай, новости, политика, в мире, пошлина, торговля, сша
Нефть, уголь и сжиженный газ: Китай ввел ответные меры на пошлины США

Китай ввел ответные меры на американские пошлины

08:30 04.02.2025 (обновлено: 08:40 04.02.2025)
 
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
Как говорится в распространенном документе, с 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.
В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.
Выбранная президентом США Дональдом Трампом "стратегия безумца" в начатых им торговых войнах работает не без нюансов, но хуже всех по итогу придется Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков. В ближайшие сутки у Трампа запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые тоже могут закончиться символическими жестами со стороны Пекина и приостановкой действия тарифов, считает политолог.
Американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики". Об этом в комментарии РИА Новости рассказал директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.
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