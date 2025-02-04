https://crimea.ria.ru/20250204/strategiya-bezumtsa-zachem-trampu-voyny-i-redkozemelnye-metally-ukrainy-1143890052.html

"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины

"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины - РИА Новости Крым, 04.02.2025

"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины

Выбранная президентом США Дональдом Трампом "стратегия безумца" в начатых им торговых войнах работает, хоть и не без нюансов, но хуже всех по итогу придется... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T08:07

2025-02-04T08:07

2025-02-04T08:11

дональд трамп

мнения

малек дудаков

европа

канада

китай

мексика

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Выбранная президентом США Дональдом Трампом "стратегия безумца" в начатых им торговых войнах работает, хоть и не без нюансов, но хуже всех по итогу придется Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков."Стратегия безумца" Трампа работает, но, как всегда, есть нюансы", – отмечает политолог в своем Telegram-канале.Так, по мнению эксперта, торговая война с Мексикой может закончиться, не успев начаться. Что касается Китая, то в ближайшие сутки у Трампа запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые тоже могут закончиться символическими жестами со стороны Пекина и приостановкой действия тарифов.Похожие переговоры, отмечает Дудаков, идут уже и с Канадой, которая первой ввела против США ответные тарифы, так что в итоге может оказаться, что действие их всех приостановлено до лучших времен, а страны, отделавшись легким испугом, начнут ожесточенно торговаться для заключения новой сделки.На этом фоне европейцы временно "выдохнули", однако Трамп и им уже пообещал тарифы и способен этим сделать больно евробюрократии, считает эксперт, поскольку торговый профицит Евросоюза с США достигает 150 миллиардов долларов.Но хуже всего придется Украине, от которой теперь Трамп требует редкоземельные металлы в обмен на любую помощь, резюмирует политолог.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о переговорах с ТрампомЛед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об УкраинеКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение

https://crimea.ria.ru/20250128/ssha-zhdet-voyna-narkokarteley-iz-za-migratsionnykh-reform-trampa--mnenie-1143710481.html

европа

канада

китай

мексика

сша

украина

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дональд трамп, мнения, малек дудаков, европа, канада, китай, мексика, сша, украина