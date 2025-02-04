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"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины - РИА Новости Крым, 04.02.2025
"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
Выбранная президентом США Дональдом Трампом "стратегия безумца" в начатых им торговых войнах работает, хоть и не без нюансов, но хуже всех по итогу придется... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T08:07
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дональд трамп
мнения
малек дудаков
европа
канада
китай
мексика
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Выбранная президентом США Дональдом Трампом "стратегия безумца" в начатых им торговых войнах работает, хоть и не без нюансов, но хуже всех по итогу придется Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков."Стратегия безумца" Трампа работает, но, как всегда, есть нюансы", – отмечает политолог в своем Telegram-канале.Так, по мнению эксперта, торговая война с Мексикой может закончиться, не успев начаться. Что касается Китая, то в ближайшие сутки у Трампа запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые тоже могут закончиться символическими жестами со стороны Пекина и приостановкой действия тарифов.Похожие переговоры, отмечает Дудаков, идут уже и с Канадой, которая первой ввела против США ответные тарифы, так что в итоге может оказаться, что действие их всех приостановлено до лучших времен, а страны, отделавшись легким испугом, начнут ожесточенно торговаться для заключения новой сделки.На этом фоне европейцы временно "выдохнули", однако Трамп и им уже пообещал тарифы и способен этим сделать больно евробюрократии, считает эксперт, поскольку торговый профицит Евросоюза с США достигает 150 миллиардов долларов.Но хуже всего придется Украине, от которой теперь Трамп требует редкоземельные металлы в обмен на любую помощь, резюмирует политолог.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о переговорах с ТрампомЛед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об УкраинеКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение
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европа
канада
китай
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дональд трамп, мнения, малек дудаков, европа, канада, китай, мексика, сша, украина
"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины

От "стратегии безумца" Трампа в торговых войнах хуже всех будет Украине – эксперт

08:07 04.02.2025 (обновлено: 08:11 04.02.2025)
 
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Горно-обогатительный комбинат - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Выбранная президентом США Дональдом Трампом "стратегия безумца" в начатых им торговых войнах работает, хоть и не без нюансов, но хуже всех по итогу придется Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Стратегия безумца" Трампа работает, но, как всегда, есть нюансы", – отмечает политолог в своем Telegram-канале.
Так, по мнению эксперта, торговая война с Мексикой может закончиться, не успев начаться. Что касается Китая, то в ближайшие сутки у Трампа запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые тоже могут закончиться символическими жестами со стороны Пекина и приостановкой действия тарифов.

"Трамп вынужден сдавать назад на фоне падения биржевых индексов. А динамика на финансовых рынках – это главный показатель для Трампа эффективности своей работы", – заметил политолог.

Похожие переговоры, отмечает Дудаков, идут уже и с Канадой, которая первой ввела против США ответные тарифы, так что в итоге может оказаться, что действие их всех приостановлено до лучших времен, а страны, отделавшись легким испугом, начнут ожесточенно торговаться для заключения новой сделки.
На этом фоне европейцы временно "выдохнули", однако Трамп и им уже пообещал тарифы и способен этим сделать больно евробюрократии, считает эксперт, поскольку торговый профицит Евросоюза с США достигает 150 миллиардов долларов.
Но хуже всего придется Украине, от которой теперь Трамп требует редкоземельные металлы в обмен на любую помощь, резюмирует политолог.

"Это еще один формальный повод урезать внешние транши Киеву. Европейским ястребам же вкупе с украинскими лоббистами остается лишь гадать, как им теперь откупаться от Трампа. Хороших вариантов остается не так-то много", – подытожил эксперт.

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