https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-u-dorog-poyavyatsya-tsifrovye-tablo-s-informatsiey-o-pogodnykh-usloviyakh-1143877228.html

В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях

В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях

В Крыму у дорог появятся электронные табло с данными о температуре воздуха и дорожного полотна, а также о толщине снежного покрова и наличии реагентов... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T08:48

2025-02-04T08:48

2025-02-04T08:48

крымавтодор

радио "спутник в крыму"

транспорт

наука и технологии

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму у дорог появятся электронные табло с данными о температуре воздуха и дорожного полотна, а также о толщине снежного покрова и наличии реагентов. Информация будет выводиться с метеостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.По словам Олейниченко, на сегодняшний день у "Крымавтодора" есть восемь метеорологических станций, которые собирают все необходимые сведения о погоде в конкретных местах.Они считывают температуру не только воздуха, но и дорожного покрытия, и грунта под ним. Также с метеостанций получают сведения о толщине снежного покрова, о наличии реагентов на дороге и о ряде других параметров, которые важны как для дорожников, так и для водителей, сказал Олейниченко.Причем не только в тех местах, где снега традиционно наметает много.Именно поэтому в первую очередь дорожники Крыма обрабатывают противогололедными средствами искусственные сооружения, а уже потом дороги, имеющие под собой "согревающую" землю, добавил он.По словам Олейниченко, самая важная информация с метеостанций скоро может стать доступной не только специалистам "Крымавтодора", но и всем, кто использует крымские дороги в любую погоду.Соответствующие сведения будут выводиться на дополнительно установленное оборудование каждой из метеорологических станций – придорожные световые табло, об их установке уже договариваются, сказал Олейниченко.Представитель "Крымавтодора" уточнил, что для борьбы с гололедицей крымские дороги посыпают местной, крымской солью"Это наш основной реагент. С одного Сакского карьера все берется. Используем или чистую соль, или пескосоляную смесь – песок с солью, когда происходят частные скачки температуры и необходимо добавлять дополнительную шероховатость на покрытие. Плюс пользуемся рассолами: мешаем соль с водой, подогреваем и обрабатываем дорожные покрытия. Это благоприятно сказывается на чистоте", – поделился эксперт.Ранее он сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму на дежурства выходят около 100 спецмашин для защиты дорог в случае смешанных осадков и снегопада.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет штормСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на СевастопольЗима не отменяется – каким будет февраль в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымавтодор, транспорт, наука и технологии, погода