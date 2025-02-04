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В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях
В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях
В Крыму у дорог появятся электронные табло с данными о температуре воздуха и дорожного полотна, а также о толщине снежного покрова и наличии реагентов... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T08:48
2025-02-04T08:48
2025-02-04T08:48
крымавтодор
радио "спутник в крыму"
транспорт
наука и технологии
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму у дорог появятся электронные табло с данными о температуре воздуха и дорожного полотна, а также о толщине снежного покрова и наличии реагентов. Информация будет выводиться с метеостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.По словам Олейниченко, на сегодняшний день у "Крымавтодора" есть восемь метеорологических станций, которые собирают все необходимые сведения о погоде в конкретных местах.Они считывают температуру не только воздуха, но и дорожного покрытия, и грунта под ним. Также с метеостанций получают сведения о толщине снежного покрова, о наличии реагентов на дороге и о ряде других параметров, которые важны как для дорожников, так и для водителей, сказал Олейниченко.Причем не только в тех местах, где снега традиционно наметает много.Именно поэтому в первую очередь дорожники Крыма обрабатывают противогололедными средствами искусственные сооружения, а уже потом дороги, имеющие под собой "согревающую" землю, добавил он.По словам Олейниченко, самая важная информация с метеостанций скоро может стать доступной не только специалистам "Крымавтодора", но и всем, кто использует крымские дороги в любую погоду.Соответствующие сведения будут выводиться на дополнительно установленное оборудование каждой из метеорологических станций – придорожные световые табло, об их установке уже договариваются, сказал Олейниченко.Представитель "Крымавтодора" уточнил, что для борьбы с гололедицей крымские дороги посыпают местной, крымской солью"Это наш основной реагент. С одного Сакского карьера все берется. Используем или чистую соль, или пескосоляную смесь – песок с солью, когда происходят частные скачки температуры и необходимо добавлять дополнительную шероховатость на покрытие. Плюс пользуемся рассолами: мешаем соль с водой, подогреваем и обрабатываем дорожные покрытия. Это благоприятно сказывается на чистоте", – поделился эксперт.Ранее он сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму на дежурства выходят около 100 спецмашин для защиты дорог в случае смешанных осадков и снегопада.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет штормСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на СевастопольЗима не отменяется – каким будет февраль в Крыму
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крымавтодор, транспорт, наука и технологии, погода
В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях
В Крыму появятся электронные щиты с информацией о температуре воздуха и дорожного полотна
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму у дорог появятся электронные табло с данными о температуре воздуха и дорожного полотна, а также о толщине снежного покрова и наличии реагентов. Информация будет выводиться с метеостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.
По словам Олейниченко, на сегодняшний день у "Крымавтодора" есть восемь метеорологических станций, которые собирают все необходимые сведения о погоде в конкретных местах.
Они считывают температуру не только воздуха, но и дорожного покрытия, и грунта под ним. Также с метеостанций получают сведения о толщине снежного покрова, о наличии реагентов на дороге и о ряде других параметров, которые важны как для дорожников, так и для водителей, сказал Олейниченко.
Причем не только в тех местах, где снега традиционно наметает много.
"Зимой самое опасное время – переход с плюса на минус, то есть через ноль. В особенности это опасно для искусственных сооружений, таких как мостовые переходы, развязки. Потому что под ними нет земельной насыпи, прогреваться дорожному покрытию не от чего. И оно мгновенно леденеет. Так что температура покрытия здесь соответствует температуре воздуха. Если воздух -1, то и на покрытии -1", – рассказал специалист.
Именно поэтому в первую очередь дорожники Крыма обрабатывают противогололедными средствами искусственные сооружения, а уже потом дороги, имеющие под собой "согревающую" землю, добавил он.
По словам Олейниченко, самая важная информация с метеостанций скоро может стать доступной не только специалистам "Крымавтодора", но и всем, кто использует крымские дороги в любую погоду.
Соответствующие сведения будут выводиться на дополнительно установленное оборудование каждой из метеорологических станций – придорожные световые табло, об их установке уже договариваются, сказал Олейниченко.
"На прошлой неделе мы с заказчиком разговаривали. И если все удастся, то на наших дорогах тоже появятся такие щиты, возможно, в ближайшее время", – заявил Олейниченко.
Представитель "Крымавтодора" уточнил, что для борьбы с гололедицей крымские дороги посыпают местной, крымской солью
"Это наш основной реагент. С одного Сакского карьера все берется. Используем или чистую соль, или пескосоляную смесь – песок с солью, когда происходят частные скачки температуры и необходимо добавлять дополнительную шероховатость на покрытие. Плюс пользуемся рассолами: мешаем соль с водой, подогреваем и обрабатываем дорожные покрытия. Это благоприятно сказывается на чистоте", – поделился эксперт.
Ранее он сообщил
, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму на дежурства выходят около 100 спецмашин для защиты дорог в случае смешанных осадков и снегопада.
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