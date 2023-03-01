https://crimea.ria.ru/20230301/v-gosdume-predlozhili-sazhat-na-15-let-za-diskreditatsiyu-armii-i-svo-1127276675.html

В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО

В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО - РИА Новости Крым, 01.03.2023

В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО

Государственная Дума рассмотрит поправки в Уголовный и Административный кодексы об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T10:12

2023-03-01T10:12

2023-03-01T10:12

вячеслав володин

земля в крыму для участников сво

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

общество

закон и право

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Государственная Дума рассмотрит поправки в Уголовный и Административный кодексы об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что недопустимо любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает."Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что во втором чтении законопроект рассмотрят 2 марта. Если его поддержат, третье, итоговое чтение пройдет во вторник, 14 марта.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал инициативу Володина о дополнении статей Уголовного кодекса РФ пунктом о конфискации имущества граждан, оскорбляющих Россию.Несколько жителей Крыма уже привлекались к уголовной и административной ответственности за публичные высказывания, дискредитирующие СВО. В октябре прошлого года суд отправил жителя Алушты в колонию строгого режима на 2,5 года. Две жительницы Евпатории были приговорены судом к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Штраф в размере 40 тысяч рублей заплатил крымчанин, оскорблявший участников спецоперации в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанки заплатят штраф за дискредитацию армии России Пьяного ялтинца задержали за лозунги против армии России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, земля в крыму для участников сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, общество, закон и право, государственная дума рф