https://crimea.ria.ru/20230301/v-gosdume-predlozhili-sazhat-na-15-let-za-diskreditatsiyu-armii-i-svo-1127276675.html
В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО
В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО - РИА Новости Крым, 01.03.2023
В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО
Государственная Дума рассмотрит поправки в Уголовный и Административный кодексы об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T10:12
2023-03-01T10:12
2023-03-01T10:12
вячеслав володин
земля в крыму для участников сво
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
общество
закон и право
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/05/1123140390_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_32c753732723d9f4a35c1115cc613caa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Государственная Дума рассмотрит поправки в Уголовный и Административный кодексы об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что недопустимо любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает."Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что во втором чтении законопроект рассмотрят 2 марта. Если его поддержат, третье, итоговое чтение пройдет во вторник, 14 марта.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал инициативу Володина о дополнении статей Уголовного кодекса РФ пунктом о конфискации имущества граждан, оскорбляющих Россию.Несколько жителей Крыма уже привлекались к уголовной и административной ответственности за публичные высказывания, дискредитирующие СВО. В октябре прошлого года суд отправил жителя Алушты в колонию строгого режима на 2,5 года. Две жительницы Евпатории были приговорены судом к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Штраф в размере 40 тысяч рублей заплатил крымчанин, оскорблявший участников спецоперации в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанки заплатят штраф за дискредитацию армии России Пьяного ялтинца задержали за лозунги против армии России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/05/1123140390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f470b6e7f5ac0d5cdd117220b7d6ce59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, земля в крыму для участников сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, общество, закон и право, государственная дума рф
В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО
Володин: Госдума рассмотрит ужесточение наказания за дискредитацию армии и СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Государственная Дума рассмотрит поправки в Уголовный и Административный кодексы об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что недопустимо любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает.
В случае принятия закона, нарушителям будут грозить штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
"Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что во втором чтении законопроект рассмотрят 2 марта. Если его поддержат, третье, итоговое чтение пройдет во вторник, 14 марта.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал инициативу
Володина о дополнении статей Уголовного кодекса РФ пунктом о конфискации имущества граждан, оскорбляющих Россию.
Несколько жителей Крыма уже привлекались к уголовной и административной ответственности за публичные высказывания, дискредитирующие СВО. В октябре прошлого года суд отправил жителя Алушты в колонию строгого режима на 2,5 года. Две жительницы Евпатории были приговорены судом к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Штраф в размере 40 тысяч рублей заплатил крымчанин, оскорблявший участников спецоперации в социальных сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым: