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В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова
В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова
На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T07:40
2025-02-04T07:40
2025-02-04T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера "Крымавтодора" Виктор Олейниченко, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.Состояние дорог Крыма на утро вторникаВ Крыму действует штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторникСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на СевастопольКрым накроет шторм
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В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова
В Крыму из-за снега и гололедицы десятки единиц техники расчищают дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".
Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера "Крымавтодора" Виктор Олейниченко
, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.
Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.
Состояние дорог Крыма на утро вторника
—Ангарский перевал -3°C, небольшой снег, покрытие обработанное, влажное.
—Шапка партизан -2°C, снег, покрытие обработанное, влажное.
—а/д Симферополь – Красноперекопск -1°C, местами туман, покрытие обработанное, влажное.
—Симферополь -1°C, покрытие влажное, обработанное.
—ГРЭС, Доброе -2...-3°C, без осадков, покрытие обработанное.
—Грушевка – Судак -2°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
—Ялта +1°C, без осадков, покрытие сухое.
—Джанкой -2°C, без осадков, покрытие обработанное, влажное.
—Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обработанное, местами влажное
—Белогорск -1°C, без осадков, покрытие очищено и обработанное, влажное.
—Красноперекопск -1°C, без осадков, покрытие обработанное.
—Черноморское 0°C, без осадков, покрытие очищено, местами мокрое, обработанное.
—Саки -1°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
В Крыму действует штормовое предупреждение.
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