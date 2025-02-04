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В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова
В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова
На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T07:40
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новости крыма
погода в крыму
крымская погода
крымавтодор
транспорт
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штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера "Крымавтодора" Виктор Олейниченко, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.Состояние дорог Крыма на утро вторникаВ Крыму действует штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторникСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на СевастопольКрым накроет шторм
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, погода в крыму, крымская погода, крымавтодор, транспорт, безопасность, штормовое предупреждение
В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова

В Крыму из-за снега и гололедицы десятки единиц техники расчищают дороги

07:40 04.02.2025
 
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".
Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера "Крымавтодора" Виктор Олейниченко, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.
Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.

Состояние дорог Крыма на утро вторника

  • Ангарский перевал -3°C, небольшой снег, покрытие обработанное, влажное.
  • Шапка партизан -2°C, снег, покрытие обработанное, влажное.
  • а/д Симферополь – Красноперекопск -1°C, местами туман, покрытие обработанное, влажное.
  • Симферополь -1°C, покрытие влажное, обработанное.
  • ГРЭС, Доброе -2...-3°C, без осадков, покрытие обработанное.
  • Грушевка – Судак -2°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
  • Ялта +1°C, без осадков, покрытие сухое.
  • Джанкой -2°C, без осадков, покрытие обработанное, влажное.
  • Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обработанное, местами влажное
  • Белогорск -1°C, без осадков, покрытие очищено и обработанное, влажное.
  • Красноперекопск -1°C, без осадков, покрытие обработанное.
  • Черноморское 0°C, без осадков, покрытие очищено, местами мокрое, обработанное.
  • Саки -1°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
В Крыму действует штормовое предупреждение.
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