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В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова

В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова

На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T07:40

2025-02-04T07:40

2025-02-04T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера "Крымавтодора" Виктор Олейниченко, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.Состояние дорог Крыма на утро вторникаВ Крыму действует штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторникСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на СевастопольКрым накроет шторм

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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