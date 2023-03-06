https://crimea.ria.ru/20230306/krymchanina-oshtrafovali-za-futbolku-s-diskreditatsiey-armii-rossii-1127378402.html

Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России

Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России

Суд оштрафовал молодого крымчанина за футболку с изображением, дискредитирующим Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T18:47

2023-03-06T18:47

2023-03-06T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Суд оштрафовал молодого крымчанина за футболку с изображением, дискредитирующим Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.По данным ведомства, 26-летний житель Нижнегорского района опубликовал на личной странице социальных сетей фотографию в футболке с рисунком дискредитирующего содержания. Сотрудники МВД при содействии регионального управления ФСБ установили личность нарушителя и задержали его.На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Согласно документу, уголовная ответственность и (или) крупный штраф предусматривается за публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает.Наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, увеличивается с трех до пяти лет. До семи лет лишения свободы грозит за повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСОУжесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтенииЖителя Крыма наказали за дискредитацию армии России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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