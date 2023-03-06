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Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России
Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России
Суд оштрафовал молодого крымчанина за футболку с изображением, дискредитирующим Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T18:47
2023-03-06T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Суд оштрафовал молодого крымчанина за футболку с изображением, дискредитирующим Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.По данным ведомства, 26-летний житель Нижнегорского района опубликовал на личной странице социальных сетей фотографию в футболке с рисунком дискредитирующего содержания. Сотрудники МВД при содействии регионального управления ФСБ установили личность нарушителя и задержали его.На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Согласно документу, уголовная ответственность и (или) крупный штраф предусматривается за публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает.Наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, увеличивается с трех до пяти лет. До семи лет лишения свободы грозит за повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСОУжесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтенииЖителя Крыма наказали за дискредитацию армии России
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Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России

МВД по Крыму: крымчанин оштрафован на 35 тысяч рублей за футболку с дискредитацией ВС РФ

18:47 06.03.2023 (обновлено: 18:50 06.03.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Суд оштрафовал молодого крымчанина за футболку с изображением, дискредитирующим Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным ведомства, 26-летний житель Нижнегорского района опубликовал на личной странице социальных сетей фотографию в футболке с рисунком дискредитирующего содержания. Сотрудники МВД при содействии регионального управления ФСБ установили личность нарушителя и задержали его.
"Нижнегорским районным судом Республики Крым подозреваемый признан виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России. По результатам рассмотрения материалов правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Согласно документу, уголовная ответственность и (или) крупный штраф предусматривается за публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований и тех, кто им помогает.
Наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, увеличивается с трех до пяти лет. До семи лет лишения свободы грозит за повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.
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