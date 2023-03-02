https://crimea.ria.ru/20230302/chto-delat-s-ukrainskimi-zhdunami-v-krymu--mnenie-veterana-fso-1127314470.html

Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСО

Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСО - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСО

В процессе привлечения к ответственности распространителей ложной информации о специальной военной операции и Вооруженных силах РФ, в том числе так называемых... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T20:27

2023-03-02T20:27

2023-03-02T20:32

радио "спутник в крыму"

крым

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безопасность республики крым и севастополя

мнения

общество

василий кашканов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В процессе привлечения к ответственности распространителей ложной информации о специальной военной операции и Вооруженных силах РФ, в том числе так называемых украинских "ждунов" в Крыму, важно четко разбираться в мотивах этих людей и разделять тех, кто делает это целенаправленно и осознанно, и просто заблуждающихся. Такое мнение высказал подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов в эфире радио "Спутник в Крыму".Вытеснить вражескую повестку"Очень часто упоминают так называемых "ждунов". А кто-нибудь задавался вопросом, чего они ждут? Я общался не с одним таким человеком, и мне удивительно было слышать от них – крымчан, которые тут живут, работают, зарабатывают здесь деньги – самые нелестные отзывы и полное стремление в Украину. У каждого свое: кто-то хочет в Европу, кто-то – кружевные трусы, кто-то вообще не знает, чего он хочет, кто-то считает, что здесь сплошная ложь и так далее. Я считаю, это повод прислушаться к ним и понять, что влияет на их мировоззрение, где мы не дорабатываем, потому что это тоже наши люди", – пояснил специалист.Комментируя рассмотрение Госдумой законопроекта о введении ответственности за дискредитацию участников СВО, Кашканов отметил, что в процессе реализации этих мер важно не уподобляться Украине в ее жестоких репрессивных мерах к инакомыслящим, а также не скатиться в жесткую цензуру.В то же время те, кто распространяет ложь сознательно, и в ряде случаев еще и получает за это деньги, обязательно должны привлекаться к ответственности по всей строгости закона, убежден аналитик."Нужно искать баланс. Недостаточно принять закон, необходимо еще и выработать четкий механизм, как это будет реализовываться. Мы не должны погубить тех, кто просто заблудился, сбился с пути", – полагает Кашканов.По его мнению, в отношении таких людей следует действовать методом убеждения и демонстрации преимуществ жизни в России. По словам эксперта, "необходимо создавать собственную информационную повестку, которая вытеснит повестку вражескую".Что грозит за дискредитацию участников СВОВ четверг Госдума приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за распространение заведомо ложной информации об участниках СВО.Согласно документу, за фейки о любых участниках спецоперации, если они повлекли тяжкие последствия, могут отправить за решетку на срок до 15 лет. Нарушителей также могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или наказать принудительными работами на срок до пяти лет.За дискредитацию участников спецоперации наказание составит до пяти лет колонии (до семи лет, если повлекли смерть по неосторожности, массовые беспорядки или ущерб инфраструктуре).Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтенииВ Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВОПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, мнения, общество, василий кашканов