https://crimea.ria.ru/20230307/v-koloniyu-na-85-let-sud-vynes-prigovor-za-feyki-o-rossiyskoy-armii-1127393880.html

В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии

В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии - РИА Новости Крым, 07.03.2023

В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии

Суд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T15:58

2023-03-07T15:58

2023-03-07T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Суд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Следкоме России.По данным ведомства, весной прошлого года он, находясь на территории Москвы, распространял в Telegram-канале фейки под видом достоверных сообщений."Публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию. В том числе, о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины, о разрушении российскими солдатами Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов, об убийстве их жителей, а также атаках ВС РФ Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении СК.Противоправная деятельность молодого человека была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей московского СК и сотрудников Центра по противодействию экстремизма МВД России. В ходе следствия правоохранители установили все обстоятельства инцидента и провели комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу. В итоге причастность фигуранта к инкриминируемым ему преступным деяниям была полностью подтверждена.Приговором суда фигурант дела осужден на 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. В случае окончательного утверждения наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС, увеличится до пяти лет. За повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия – до семи. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 делРаспространявший фейки об СВО колумбиец действовал по заказу США36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов

https://crimea.ria.ru/20230302/chto-delat-s-ukrainskimi-zhdunami-v-krymu--mnenie-veterana-fso-1127314470.html

https://crimea.ria.ru/20230301/v-gosdume-predlozhili-sazhat-na-15-let-za-diskreditatsiyu-armii-i-svo-1127276675.html

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