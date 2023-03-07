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В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии
В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии - РИА Новости Крым, 07.03.2023
В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии
Суд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T15:58
2023-03-07T15:59
россия
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Суд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Следкоме России.По данным ведомства, весной прошлого года он, находясь на территории Москвы, распространял в Telegram-канале фейки под видом достоверных сообщений."Публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию. В том числе, о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины, о разрушении российскими солдатами Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов, об убийстве их жителей, а также атаках ВС РФ Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении СК.Противоправная деятельность молодого человека была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей московского СК и сотрудников Центра по противодействию экстремизма МВД России. В ходе следствия правоохранители установили все обстоятельства инцидента и провели комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу. В итоге причастность фигуранта к инкриминируемым ему преступным деяниям была полностью подтверждена.Приговором суда фигурант дела осужден на 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. В случае окончательного утверждения наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС, увеличится до пяти лет. За повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия – до семи. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 делРаспространявший фейки об СВО колумбиец действовал по заказу США36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов
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россия, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, закон и право, новости, сво, общество, армия и флот, вооруженные силы россии
В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии

Следком: суд отправил в колонию на 8,5 лет распространителя фейков об армии России

15:58 07.03.2023 (обновлено: 15:59 07.03.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Суд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Следкоме России.
По данным ведомства, весной прошлого года он, находясь на территории Москвы, распространял в Telegram-канале фейки под видом достоверных сообщений.
Люди с чемоданами в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
2 марта, 20:27Радио "Спутник в Крыму"
Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСО
"Публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию. В том числе, о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины, о разрушении российскими солдатами Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов, об убийстве их жителей, а также атаках ВС РФ Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении СК.
Противоправная деятельность молодого человека была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей московского СК и сотрудников Центра по противодействию экстремизма МВД России. В ходе следствия правоохранители установили все обстоятельства инцидента и провели комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу. В итоге причастность фигуранта к инкриминируемым ему преступным деяниям была полностью подтверждена.
Приговором суда фигурант дела осужден на 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
1 марта, 10:12
В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО
Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы об увеличении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. В случае окончательного утверждения наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС, увеличится до пяти лет. За повторную дискредитацию армии, повлекшую опасные последствия – до семи. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет, а штраф — до 5 млн рублей.
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РоссияМоскваСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияЗакон и правоНовостиСВООбществоАрмия и флотВооруженные силы России
 
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