https://crimea.ria.ru/20221228/36-sutok-i-shtraf-troe-krymchan-otvetyat-za-pesnyu-ukrainskikh-natsionalistov-1126174387.html

36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов

36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов - РИА Новости Крым, 28.12.2022

36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов

Троих жителей Кировского района арестовали в общей сложности на 36 суток за исполнение песни украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба Кировского... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T14:56

2022-12-28T14:56

2022-12-28T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Троих жителей Кировского района арестовали в общей сложности на 36 суток за исполнение песни украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.Инцидент произошел 11 декабря возле одного из магазинов в селе Золотое Поле. Трое молодых людей слушали и громко пели песни украинских националистов, тем самым выражали свое несогласие с действиями Вооруженных сил Российской Федерации по проведению специальной операции.Судом они признаны виновными в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России и пропаганду запрещенной нацистской символики. Свою вину молодые люди признали и раскаялись в содеянном.Постановления в законную силу пока не вступили.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернете"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 делЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства — поправка в закон

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