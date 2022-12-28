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36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов
36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов - РИА Новости Крым, 28.12.2022
36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов
Троих жителей Кировского района арестовали в общей сложности на 36 суток за исполнение песни украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба Кировского... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T14:56
2022-12-28T14:56
2022-12-28T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Троих жителей Кировского района арестовали в общей сложности на 36 суток за исполнение песни украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.Инцидент произошел 11 декабря возле одного из магазинов в селе Золотое Поле. Трое молодых людей слушали и громко пели песни украинских националистов, тем самым выражали свое несогласие с действиями Вооруженных сил Российской Федерации по проведению специальной операции.Судом они признаны виновными в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России и пропаганду запрещенной нацистской символики. Свою вину молодые люди признали и раскаялись в содеянном.Постановления в законную силу пока не вступили.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернете"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 делЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства — поправка в закон
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36 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов
Троих жителей Кировского района арестовали за исполнение песни украинских националистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Троих жителей Кировского района арестовали в общей сложности на 36 суток за исполнение песни украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
Инцидент произошел 11 декабря возле одного из магазинов в селе Золотое Поле. Трое молодых людей слушали и громко пели песни украинских националистов, тем самым выражали свое несогласие с действиями Вооруженных сил Российской Федерации по проведению специальной операции.
Судом они признаны виновными в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России и пропаганду запрещенной нацистской символики. Свою вину молодые люди признали и раскаялись в содеянном.
"По результатам рассмотрения материалов троим правонарушителям назначено наказание в виде административного ареста сроком на 11, 12 и 13 суток. Кроме того, двоим из них назначены штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей", — проинформировали в суде.
Постановления в законную силу пока не вступили.
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