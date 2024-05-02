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Волонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Волонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора
Волонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Волонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора
Участниками экологического проекта в Симферополе и Севастополе стали более 300 человек, они собрали свыше двух тонн мусора, сообщает банк РНКБ, сотрудники... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T15:30
2024-05-02T15:30
рнкб (пао)
экология
общество
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Участниками экологического проекта в Симферополе и Севастополе стали более 300 человек, они собрали свыше двух тонн мусора, сообщает банк РНКБ, сотрудники которого вместе с активистами волонтерских объединений участвовали в акции.Мероприятия состоялись 28 апреля - 1 мая в рамках экопроекта "Чистая энергия", который был организован в ходе фестиваля здорового образа жизни "Энергия Юга" осенью прошлого года."Качество жизни и здоровье населения – один из наших приоритетов. Для нас важно, что банк РНКБ помогает в реализации инициатив населения. Экологический проект "Чистая энергия" объединил сотни участников в Южном федеральном округе и стал примером ответственного отношения к окружающей среде", - приводится в сообщении комментарий депутата Нахимовского муниципального округа города Севастополя Дмитрия Белогорцева.Экопроект "Чистая энергия" организован при поддержке администрации города Симферополя, администрации Нахимовского муниципального округа города Севастополя, Благотворительного фонда "Добро мира - волонтеры Крыма", ГАУ РК "Ресурсный центр", Экоцентра "ЭкоИдея", Центра реабилитации дельфинов "Безмятежное Море", крымского отделения РДДМ "Движение Первых".В РНКБ напомнили, что защита и обновление лесов, парков и скверов, сохранение особо охраняемых природных территорий являются приоритетными направлениями работы банка в области социально-экологической политики.Так, по итогам 2023 года в сотрудничестве с Судакским лесхозом было высажено 36,5 тысяч крымских сосен на 30 гектарах.Также организовано 10 масштабных экоакций, в ходе которых волонтеры собрали более 1,5 тонн мусора и высадили более 200 саженцев деревьев и цветов.
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рнкб (пао), экология, общество, симферополь, севастополь

Волонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора

15:30 02.05.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБВолонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора
Волонтеры экопроекта Чистая энергия собрали более 2 тонн мусора
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Участниками экологического проекта в Симферополе и Севастополе стали более 300 человек, они собрали свыше двух тонн мусора, сообщает банк РНКБ, сотрудники которого вместе с активистами волонтерских объединений участвовали в акции.
Мероприятия состоялись 28 апреля - 1 мая в рамках экопроекта "Чистая энергия", который был организован в ходе фестиваля здорового образа жизни "Энергия Юга" осенью прошлого года.
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБВолонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора
Волонтеры экопроекта Чистая энергия собрали более 2 тонн мусора
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Волонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора
"Качество жизни и здоровье населения – один из наших приоритетов. Для нас важно, что банк РНКБ помогает в реализации инициатив населения. Экологический проект "Чистая энергия" объединил сотни участников в Южном федеральном округе и стал примером ответственного отношения к окружающей среде", - приводится в сообщении комментарий депутата Нахимовского муниципального округа города Севастополя Дмитрия Белогорцева.
Экопроект "Чистая энергия" организован при поддержке администрации города Симферополя, администрации Нахимовского муниципального округа города Севастополя, Благотворительного фонда "Добро мира - волонтеры Крыма", ГАУ РК "Ресурсный центр", Экоцентра "ЭкоИдея", Центра реабилитации дельфинов "Безмятежное Море", крымского отделения РДДМ "Движение Первых".
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБВолонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора
Волонтеры экопроекта Чистая энергия собрали более 2 тонн мусора
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Волонтеры экопроекта "Чистая энергия" собрали более 2 тонн мусора
В РНКБ напомнили, что защита и обновление лесов, парков и скверов, сохранение особо охраняемых природных территорий являются приоритетными направлениями работы банка в области социально-экологической политики.
Так, по итогам 2023 года в сотрудничестве с Судакским лесхозом было высажено 36,5 тысяч крымских сосен на 30 гектарах.Также организовано 10 масштабных экоакций, в ходе которых волонтеры собрали более 1,5 тонн мусора и высадили более 200 саженцев деревьев и цветов.
 
РНКБ (ПАО)ЭкологияОбществоСимферопольСевастополь
 
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