https://crimea.ria.ru/20240502/gruzovik-bez-voditelya-sbil-29-detey-na-prazdnike-v-kirgizii-1136992606.html

Грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Киргизии

Грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Киргизии - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Киргизии

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии неуправляемый грузовик без водителя сбил 29 детей во время праздника. Об этом сообщили в минздраве России. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T15:49

2024-05-02T15:49

2024-05-02T15:49

киргизия

происшествия

дети

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии неуправляемый грузовик без водителя сбил 29 детей во время праздника. Об этом сообщили в минздраве России.В управлении обеспечения безопасности дорожного движения уточнили, что мини-грузовик Hyundai Porter, припаркованный на стоянке во время проведения массового мероприятия, неожиданно покатился вниз по склону, прямо на группы детей, которые готовились читать национальный эпос "Манас". По данным ведомства, водителя за рулем в этот момент не было.Первого мая трагичное ДТП случилось на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма – легковой автомобиль, игнорируя сигнал семафора, выехал на пути прямо перед грузовым поездом. В итоге водитель погиб, три пассажира в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Один из них – шестилетний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в СимферополеСтала известна причина жуткого ДТП на переезде в ДжанкоеПять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, происшествия, дети, дтп, общество, новости