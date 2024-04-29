https://crimea.ria.ru/20240429/pyat-chelovek-pogibli-v-lobovom-dtp-na-kubani-1136942926.html

Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани

Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани

Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух иномарок на трассе Армавир - Курганинск в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T09:23

2024-04-29T09:23

2024-04-29T09:28

кубань

краснодарский край

происшествия

госавтоинспекция кубани

дтп

транспорт

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136942637_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a37b395686bf466a5f90bb794e1dda72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух иномарок на трассе Армавир - Курганинск в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.В результате погибли водитель и пассажир легковушки, а также водитель и два пассажира микроавтобуса.20 апреля в Джанкойском районе Крыма водитель Kia Sportage погиб в столкновении с грузовиком на встречной полосе. Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за 14-летнего водителя в ДТП на Кубани пострадали подросткиВ аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек раненВ ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человека

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, госавтоинспекция кубани, дтп, транспорт, новости, общество