Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани
Пять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
09:23 29.04.2024 (обновлено: 09:28 29.04.2024)
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниПять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух иномарок на трассе Армавир - Курганинск в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
"Водитель, управляя авто Volkswagen Tiguan, допустил выезд на полосу встречного движения, где это запрещено, и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Hiаce, который двигался во встречном направлении", - сказано в сообщении.
В результате погибли водитель и пассажир легковушки, а также водитель и два пассажира микроавтобуса.
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниПять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Пять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
20 апреля в Джанкойском районе Крыма водитель Kia Sportage погиб в столкновении с грузовиком на встречной полосе.
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