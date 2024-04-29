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Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани
Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани
Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух иномарок на трассе Армавир - Курганинск в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух иномарок на трассе Армавир - Курганинск в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.В результате погибли водитель и пассажир легковушки, а также водитель и два пассажира микроавтобуса.20 апреля в Джанкойском районе Крыма водитель Kia Sportage погиб в столкновении с грузовиком на встречной полосе. Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за 14-летнего водителя в ДТП на Кубани пострадали подросткиВ аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек раненВ ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человека
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кубань, краснодарский край, происшествия, госавтоинспекция кубани, дтп, транспорт, новости, общество
Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани

Пять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск

09:23 29.04.2024 (обновлено: 09:28 29.04.2024)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниПять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
Пять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух иномарок на трассе Армавир - Курганинск в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

"Водитель, управляя авто Volkswagen Tiguan, допустил выезд на полосу встречного движения, где это запрещено, и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Hiаce, который двигался во встречном направлении", - сказано в сообщении.

В результате погибли водитель и пассажир легковушки, а также водитель и два пассажира микроавтобуса.
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниПять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
Пять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Пять человек погибли в ДТП с иномаркой и микроавтобусом на трассе Армавир - Курганинск
20 апреля в Джанкойском районе Крыма водитель Kia Sportage погиб в столкновении с грузовиком на встречной полосе.
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