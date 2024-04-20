Рейтинг@Mail.ru
Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240420/pod-dzhankoem-legkovushka-vrezalas-v-gruzovik-na-vstrechke--voditel-pogib-1136722491.html
Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб
Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе. Предварительно, вблизи села Предмостное водитель Kia Sportage выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T18:16
2024-04-20T18:23
джанкойский район
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
мвд по республике крым
херсонская область
симферополь
алушта
ялта
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136722603_0:214:1280:934_1920x0_80_0_0_54b10258b2dd4769c47404297f43be76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе. Предварительно, вблизи села Предмостное водитель Kia Sportage выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки погиб на месте, сообщает МВД по Крыму.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia погиб на месте. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района. Обстоятельства выясняются, уточнили в МВД.Накануне в Севастополе мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем – в результате водитель мотоцикла погиб, четыре человека пострадали.В четверг в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 летСмертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяцаСамокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы
https://crimea.ria.ru/20240420/videobloger-mikhail-kasperov-pogib-v-dtp-v-sevastopole-1136718495.html
джанкойский район
херсонская область
симферополь
алушта
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136722603_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_70bdc5feb1cfe340845d819ef362b2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкойский район, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мвд по республике крым, херсонская область, симферополь, алушта, ялта, госавтоинспекция крыма
Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб

Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма

18:16 20.04.2024 (обновлено: 18:23 20.04.2024)
 
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе. Предварительно, вблизи села Предмостное водитель Kia Sportage выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки погиб на месте, сообщает МВД по Крыму.
"20.04.2024 года около 13:30 на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, вблизи с. Предмостное, водитель автомобиля Kia Sportage 1964 года рождения, двигаясь со стороны г. Симферополя, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, без цели обгона, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF 535800, который двигался во встречном направлении", – сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia погиб на месте. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района. Обстоятельства выясняются, уточнили в МВД.
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
1 из 4
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
2 из 4
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
3 из 4
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
4 из 4
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
1 из 4
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
2 из 4
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
3 из 4
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
4 из 4
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
Накануне в Севастополе мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем – в результате водитель мотоцикла погиб, четыре человека пострадали.
В четверг в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет
Смертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяца
Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы
Байкер-видеоблогер Михаил Касперов. Архивное фото
15:10
Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе
 
Джанкойский районДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияМВД по Республике КрымХерсонская областьСимферопольАлуштаЯлтаГосавтоинспекция Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
19:10В Севастополе не будет работать морской транспорт
18:43"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели
18:16Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб
17:43Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК
17:11Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму
16:41В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма
16:12Пашинян: российские пограничники покинут посты на границе с Азербайджаном
15:37Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона
15:10Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе
14:39Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия
14:11Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки
13:54Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников
13:43ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта
13:38Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована
13:18Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение Путина
13:03Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ
13:01ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
12:52Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина
12:32Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам
Лента новостейМолния