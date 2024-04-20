Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб
Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
18:16 20.04.2024 (обновлено: 18:23 20.04.2024)
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе. Предварительно, вблизи села Предмостное водитель Kia Sportage выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки погиб на месте, сообщает МВД по Крыму.
"20.04.2024 года около 13:30 на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, вблизи с. Предмостное, водитель автомобиля Kia Sportage 1964 года рождения, двигаясь со стороны г. Симферополя, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, без цели обгона, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF 535800, который двигался во встречном направлении", – сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia погиб на месте. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района. Обстоятельства выясняются, уточнили в МВД.
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
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Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
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Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
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Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
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Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
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Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
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Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
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Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
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Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
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