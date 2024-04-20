https://crimea.ria.ru/20240420/pod-dzhankoem-legkovushka-vrezalas-v-gruzovik-na-vstrechke--voditel-pogib-1136722491.html

Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб

Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб

Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе. Предварительно, вблизи села Предмостное водитель Kia Sportage выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T18:16

2024-04-20T18:16

2024-04-20T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Джанкойском районе. Предварительно, вблизи села Предмостное водитель Kia Sportage выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки погиб на месте, сообщает МВД по Крыму.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia погиб на месте. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района. Обстоятельства выясняются, уточнили в МВД.Накануне в Севастополе мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем – в результате водитель мотоцикла погиб, четыре человека пострадали.В четверг в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 летСмертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяцаСамокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы

https://crimea.ria.ru/20240420/videobloger-mikhail-kasperov-pogib-v-dtp-v-sevastopole-1136718495.html

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ялта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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