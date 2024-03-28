https://crimea.ria.ru/20240328/smertelnaya-statistika-12-peshekhodov-pogibli-v-krymu-za-dva-mesyatsa-1136075922.html

Смертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяца

Смертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяца - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Смертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяца

За два месяца текущего года на дорогах Крыма 12 пешеходов погибли и 58 пострадали. При этом более половины ДТП с участием пешеходов произошли в темное время... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T08:43

2024-03-28T08:43

2024-03-28T08:43

радио "спутник в крыму"

пдд (правила дорожного движения)

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

гибдд

александр карнаков

безопасность

общество

пешеход

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. За два месяца текущего года на дорогах Крыма 12 пешеходов погибли и 58 пострадали. При этом более половины ДТП с участием пешеходов произошли в темное время суток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД в Крыму капитан полиции Александр Карнаков.По его словам, всего в январе-феврале 2024 года было зарегистрировано 69 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 12 человек, а 58 получили телесные повреждения различной степени тяжести.По словам Карнакова, основные нарушения, которые допускают пешеходы и от которых напрямую зависит тяжесть последствий, - это движение вдоль проезжей части при наличии тротуара либо обочины, нахождение на проезжей части без цели перехода. Капитан полиции отметил, что в статистике крымского ГИБДД есть и случаи аварий, когда человек шел по центру дороги, по разделительной полосе.Александр Карнаков также назвал самые простые меры, которые помогут избежать угрозы здоровью и жизни пешеходов. Это, в первую очередь, переход дороги только в предназначенных для этого местах. Также при переходе дороги человек должен убедиться, что его видят водители, то есть убедиться в безопасности перехода, снять капюшон и вынуть наушники, а также максимально себя обозначить – с помощью световозвращающих элементов или других средств."Сейчас абсолютно все телефоны с фонариками. Можно на мобильном включить фонарик или даже просто экран", - привел пример инспектор.Он также добавил, что никто не снимает ответственности и с автомобилистов."Водителей призываем быть внимательными не только при проезде пешеходных переходов, но и в местах потенциального появления человека на дороге - это остановки общественного транспорта, дороги около крупных магазинов и даже парковки торговых центров", - заключил представитель Госавтоинспеции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеВ Керчи 8 марта на переходе сбили женщинуПешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20210129/Peshekhody-VS-voditeli-kto-chasche-narushaet-pravila-na-dorogakh-v-Krymu-1119202372.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пдд (правила дорожного движения), дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, гибдд, александр карнаков, безопасность, общество, пешеход