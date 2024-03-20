https://crimea.ria.ru/20240320/peshekhod-pogib-pod-kolesami-trolleybusa-v-sevastopole-1135858807.html

Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе

Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе

Молодой мужчина погиб в Севастополе в результате ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД города. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T10:24

2024-03-20T10:24

2024-03-20T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Молодой мужчина погиб в Севастополе в результате ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД города.Инцидент произошел в районе дома № 13 по проспекту Генерала Острякова около 8 утра в среду 20 марта.В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, добавили в ведомстве.По факту ДТП с погибшим пешеходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Идет опрос очевидцев, изъяты записи камер видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы для установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от переходаВ Севастополе грузовик насмерть сбил женщинуСмертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода

севастополь

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2024

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