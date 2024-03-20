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Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе
Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе
Молодой мужчина погиб в Севастополе в результате ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД города. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T10:24
2024-03-20T10:24
2024-03-20T10:24
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Молодой мужчина погиб в Севастополе в результате ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД города.Инцидент произошел в районе дома № 13 по проспекту Генерала Острякова около 8 утра в среду 20 марта.В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, добавили в ведомстве.По факту ДТП с погибшим пешеходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Идет опрос очевидцев, изъяты записи камер видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы для установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от переходаВ Севастополе грузовик насмерть сбил женщинуСмертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
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Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе
В Севастополе троллейбус насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Молодой мужчина погиб в Севастополе в результате ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД города.
Инцидент произошел в районе дома № 13 по проспекту Генерала Острякова около 8 утра в среду 20 марта.
"43-летний водитель троллейбуса произвел наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения троллейбуса", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, добавили в ведомстве.
По факту ДТП с погибшим пешеходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Идет опрос очевидцев, изъяты записи камер видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы для установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.
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