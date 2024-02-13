https://crimea.ria.ru/20240213/v-sevastopole-gruzovik-nasmert-sbil-zhenschinu-1134912708.html

В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину

В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 13.02.2024

В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину

В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла 84-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T14:40

2024-02-13T14:40

2024-02-13T14:41

происшествия

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

севастополь

полиция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111693/96/1116939669_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_68fb148d8231c1ab9befe8281ab440f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла 84-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.Авария произошла во вторник около полудня в районе дома № 13 по улице Токарева. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное делоВ Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детейВ Севастополе иномарка сбила двоих подростков на мотоцикле

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, севастополь, полиция севастополя