Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240213/v-sevastopole-gruzovik-nasmert-sbil-zhenschinu-1134912708.html
В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину
В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 13.02.2024
В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину
В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла 84-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T14:40
2024-02-13T14:41
происшествия
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
севастополь
полиция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111693/96/1116939669_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_68fb148d8231c1ab9befe8281ab440f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла 84-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.Авария произошла во вторник около полудня в районе дома № 13 по улице Токарева. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное делоВ Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детейВ Севастополе иномарка сбила двоих подростков на мотоцикле
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111693/96/1116939669_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_b1475a89236a735bb7147a6fa6b749da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, севастополь, полиция севастополя
В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину

Грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Севастополе

14:40 13.02.2024 (обновлено: 14:41 13.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "Пешеходный переход"
Дорожный знак Пешеходный переход - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла 84-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Авария произошла во вторник около полудня в районе дома № 13 по улице Токарева.
По данным полиции, 51-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Benz наехал на 84-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте, до прибытия бригады скорой помощи.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело
В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
В Севастополе иномарка сбила двоих подростков на мотоцикле
 
ПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаСевастопольПолиция Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей
17:24На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске
17:13Массовое отключение: в Севастополе до среды отключат воду из-за аварии
16:48Крым помогает жителям Одессы и Николаева оформить гражданство России
16:38Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - Симоньян
16:25Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
16:13Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине
16:06В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
15:46Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах
15:35Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина
15:22В Крыму эпидпорог по ОРВИ превышен на 32%
14:52ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации
14:40В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину
14:02Часть пляжей Ялты закроют для ремонта берегоукрепительных сооружений
13:46На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены
13:27В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
13:03Предотвращена диверсия Киева на газораспределительной станции
12:48Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют
12:29В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО
12:17Почему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины
Лента новостейМолния