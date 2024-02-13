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В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину
В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 13.02.2024
В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину
В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла 84-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T14:40
2024-02-13T14:40
2024-02-13T14:41
происшествия
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла 84-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.Авария произошла во вторник около полудня в районе дома № 13 по улице Токарева. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное делоВ Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детейВ Севастополе иномарка сбила двоих подростков на мотоцикле
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, севастополь, полиция севастополя
В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину
Грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Севастополе
14:40 13.02.2024 (обновлено: 14:41 13.02.2024)