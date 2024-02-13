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Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело

Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело

Прокуратура Крыма взяла под контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с неуправляемым автомобилем и пострадавшим... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T09:55

2024-02-13T09:55

2024-02-13T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла под контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с неуправляемым автомобилем и пострадавшим ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Установлено, что припаркованный по улице Таврической автомобиль "ГАЗ 2707-434" начал самопроизвольное движение, съехал на пешеходную зону по улице Ленина и совершил наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.По факту происшествия следственный отдел МВД по Алуште возбудил уголовное дело.Уточняется, что в момент происшествия водителя в автомобиле не было.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеСбил и уехал: в Керчи будут судить оставившего место ДТП водителяВ Симферополе микроавтобус сбил подростка на пешеходном переходе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, новости, прокуратура республики крым, дети, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия