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Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело
Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело
Прокуратура Крыма взяла под контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с неуправляемым автомобилем и пострадавшим... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T09:55
2024-02-13T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла под контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с неуправляемым автомобилем и пострадавшим ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Установлено, что припаркованный по улице Таврической автомобиль "ГАЗ 2707-434" начал самопроизвольное движение, съехал на пешеходную зону по улице Ленина и совершил наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.По факту происшествия следственный отдел МВД по Алуште возбудил уголовное дело.Уточняется, что в момент происшествия водителя в автомобиле не было.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеСбил и уехал: в Керчи будут судить оставившего место ДТП водителяВ Симферополе микроавтобус сбил подростка на пешеходном переходе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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алушта, новости, прокуратура республики крым, дети, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия
Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело

После ДТП с неуправляемым микроавтобусом в Алуште возбуждено уголовное дело

09:55 13.02.2024 (обновлено: 09:58 13.02.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Алуште
ДТП в Алуште
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла под контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с неуправляемым автомобилем и пострадавшим ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что припаркованный по улице Таврической автомобиль "ГАЗ 2707-434" начал самопроизвольное движение, съехал на пешеходную зону по улице Ленина и совершил наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.
По факту происшествия следственный отдел МВД по Алуште возбудил уголовное дело.

"Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в момент происшествия водителя в автомобиле не было.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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