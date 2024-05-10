Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке - Пушилин
© РИА Новости КрымСкорая помощь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Кировском районе Донецка вследствие детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Также в Петровском районе боеприпасом, сброшенным с украинского беспилотника, ранен водитель мусоровоза — мужчина 1964 г.р.
По данным главы ДНР, повреждены 17 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и Еленовке, котельная в Петровском районе Донецка, а также два легковых автомобиля и мусоровоз.
По территории Республики зафиксировано 13 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 35 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.
По данным главы ДНР, повреждены 17 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и Еленовке, котельная в Петровском районе Донецка, а также два легковых автомобиля и мусоровоз.
По территории Республики зафиксировано 13 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 35 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.