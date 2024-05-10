https://crimea.ria.ru/20240510/muzhchina-postradal-pri-detonatsii-vzryvoopasnogo-predmeta-v-donetske-1137188646.html

Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T21:06

2024-05-10T21:06

2024-05-10T21:06

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

новости

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918569_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_bdbfffca30d97a14243eaad94c93db48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Также в Петровском районе боеприпасом, сброшенным с украинского беспилотника, ранен водитель мусоровоза — мужчина 1964 г.р. По данным главы ДНР, повреждены 17 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и Еленовке, котельная в Петровском районе Донецка, а также два легковых автомобиля и мусоровоз.По территории Республики зафиксировано 13 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 35 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20240510/dve-zhenschiny-pogibli-v-rezultate-udarov-vsu-po-donetsku-1137183197.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия