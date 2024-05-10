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Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T21:06
2024-05-10T21:06
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
новости
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Также в Петровском районе боеприпасом, сброшенным с украинского беспилотника, ранен водитель мусоровоза — мужчина 1964 г.р. По данным главы ДНР, повреждены 17 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и Еленовке, котельная в Петровском районе Донецка, а также два легковых автомобиля и мусоровоз.По территории Республики зафиксировано 13 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 35 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20240510/dve-zhenschiny-pogibli-v-rezultate-udarov-vsu-po-donetsku-1137183197.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке - Пушилин

21:06 10.05.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Кировском районе Донецка вследствие детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Также в Петровском районе боеприпасом, сброшенным с украинского беспилотника, ранен водитель мусоровоза — мужчина 1964 г.р.

По данным главы ДНР, повреждены 17 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и Еленовке, котельная в Петровском районе Донецка, а также два легковых автомобиля и мусоровоз.

По территории Республики зафиксировано 13 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 35 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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