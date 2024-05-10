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Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи
Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T21:08
2024-05-10T21:17
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
дтп
происшествия
россия
автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу.Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.Позднее МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса с моста в Петербурге.Автобус подняли со дна реки припомощи автокрана.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html
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падение автобуса в реку в санкт-петербурге, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дтп, происшествия, россия, автобус
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек

21:08 10.05.2024 (обновлено: 21:17 10.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу.
Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.
Позднее МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса с моста в Петербурге.
Автобус подняли со дна реки припомощи автокрана.
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
14:18
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Падение автобуса в реку в Санкт-ПетербургеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиДТППроисшествияРоссияАвтобус
 
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