https://crimea.ria.ru/20240510/chislo-pogibshikh-pri-padeniya-avtobusa-v-reku-moyku-uvelichilos-do-7-1137189192.html

Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи

Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T21:08

2024-05-10T21:08

2024-05-10T21:17

падение автобуса в реку в санкт-петербурге

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

дтп

происшествия

россия

автобус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137189293_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_778d41f0c943151cb4a131022771b0e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу.Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.Позднее МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса с моста в Петербурге.Автобус подняли со дна реки припомощи автокрана.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.

https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html

https://crimea.ria.ru/20240510/troikh-dagestantsev-nagradyat-za-spasenie-passazhirov-avtobusa-v-peterburge-1137188929.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

падение автобуса в реку в санкт-петербурге, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дтп, происшествия, россия, автобус