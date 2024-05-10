https://crimea.ria.ru/20240510/chislo-pogibshikh-pri-padeniya-avtobusa-v-reku-moyku-uvelichilos-do-7-1137189192.html
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи
Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T21:08
2024-05-10T21:08
2024-05-10T21:17
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
дтп
происшествия
россия
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137189293_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_778d41f0c943151cb4a131022771b0e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу.Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.Позднее МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса с моста в Петербурге.Автобус подняли со дна реки припомощи автокрана.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html
https://crimea.ria.ru/20240510/troikh-dagestantsev-nagradyat-za-spasenie-passazhirov-avtobusa-v-peterburge-1137188929.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137189293_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_b7a6b2ff406a896952b96fcb90246e1c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
падение автобуса в реку в санкт-петербурге, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дтп, происшествия, россия, автобус
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи
Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек
21:08 10.05.2024 (обновлено: 21:17 10.05.2024)