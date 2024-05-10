https://crimea.ria.ru/20240510/putin-utverdil-mishustina-v-dolzhnosti-premera--1137187009.html

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T18:16

2024-05-10T18:16

2024-05-10T18:25

михаил мишустин

владимир путин (политик)

политика

правительство россии

новости

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщила пресс-служба Кремля.Четыре года премьерства МишустинаВ январе 2020-го президент отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 за, 41 воздержался.Новый кабмин, сформированный 21 января, практически сразу столкнулся с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Тем не менее правительству удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.После начала спецоперации против России ввели множество санкций, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как не раз отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом.По его словам, в отличие от недружественных стран, российская экономика укрепляется. Так, с 2020 по 2022-й ВВП вырос на 4,7% а в прошлом году — более чем на три.В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабмину Мишустина: 58% респондентов положительно оценивают работу правительства под его руководством. Личный рейтинг премьера еще выше — 60% одобрения.

https://crimea.ria.ru/20240510/gosduma-vpervye-v-istorii-sovremennoy-rossii-sformiruet-pravitelstvo-1137180361.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин (политик), политика, правительство россии, новости, государственная дума рф