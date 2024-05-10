https://crimea.ria.ru/20240510/putin-utverdil-mishustina-v-dolzhnosti-premera--1137187009.html
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T18:16
2024-05-10T18:16
2024-05-10T18:25
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщила пресс-служба Кремля.Четыре года премьерства МишустинаВ январе 2020-го президент отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 за, 41 воздержался.Новый кабмин, сформированный 21 января, практически сразу столкнулся с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Тем не менее правительству удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.После начала спецоперации против России ввели множество санкций, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как не раз отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом.По его словам, в отличие от недружественных стран, российская экономика укрепляется. Так, с 2020 по 2022-й ВВП вырос на 4,7% а в прошлом году — более чем на три.В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабмину Мишустина: 58% респондентов положительно оценивают работу правительства под его руководством. Личный рейтинг премьера еще выше — 60% одобрения.
https://crimea.ria.ru/20240510/gosduma-vpervye-v-istorii-sovremennoy-rossii-sformiruet-pravitelstvo-1137180361.html
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михаил мишустин, владимир путин (политик), политика, правительство россии, новости, государственная дума рф
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром
Путин утвердил Мишустина в должности премьер-министра России
18:16 10.05.2024 (обновлено: 18:25 10.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России В. В. Путин подписал Указ "О Председателе Правительства Российской Федерации"... В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Четыре года премьерства Мишустина
В январе 2020-го президент отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 за, 41 воздержался.
Новый кабмин, сформированный 21 января, практически сразу столкнулся с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Тем не менее правительству удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.
После начала спецоперации против России ввели множество санкций, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как не раз отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом.
По его словам, в отличие от недружественных стран, российская экономика укрепляется. Так, с 2020 по 2022-й ВВП вырос на 4,7% а в прошлом году — более чем на три.
В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабмину Мишустина: 58% респондентов положительно оценивают работу правительства под его руководством. Личный рейтинг премьера еще выше — 60% одобрения.