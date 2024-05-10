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Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T18:13
2024-05-10T18:13
2024-05-10T18:14
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.Правительственный центр безопасности (RCB) выпустил предупреждение. Жителей региона призывают не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна.По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров."Пожар охватил всю свалку - около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках. Кроме того, там есть пластиковые отходы", - говорится в сообщении.Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, пожар, происшествия, в мире, новости
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше на 5 000 кв.м
18:13 10.05.2024 (обновлено: 18:14 10.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
"Огромный пожар произошел на полигоне отходов на улице Освобождения в Семяновицах-Сленске", - говорится в сообщении.
Правительственный центр безопасности (RCB) выпустил предупреждение. Жителей региона призывают не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна.
По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров.
"Пожар охватил всю свалку - около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках. Кроме того, там есть пластиковые отходы", - говорится в сообщении.
Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.