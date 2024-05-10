https://crimea.ria.ru/20240510/krupnyy-pozhar-na-svalke-khimicheskikh-otkhodov-proizoshel-v-polshe-1137186891.html

Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше

Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше

Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T18:13

2024-05-10T18:13

2024-05-10T18:14

польша

пожар

происшествия

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136226305_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_a56990bcb5732ad7125057cacc50875a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.Правительственный центр безопасности (RCB) выпустил предупреждение. Жителей региона призывают не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна.По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров."Пожар охватил всю свалку - около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках. Кроме того, там есть пластиковые отходы", - говорится в сообщении.Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, пожар, происшествия, в мире, новости