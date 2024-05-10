Рейтинг@Mail.ru
Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240510/mikhail-mishustin-vnov-vozglavit-pravitelstvo-rossii-1137185852.html
Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России
Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России
Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T16:23
2024-05-10T16:51
михаил мишустин
новости
правительство россии
государственная дума рф
вячеслав володин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137186150_0:0:2672:1502_1920x0_80_0_0_0b12b4e592d9e6169af1827a51ad8334.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ.Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. За утверждение Мишустина премьером проголосовало 375 депутатов, 57 - воздержалось, проголосовавших против не было."Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.Далее новый глава кабмина должен не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства. Утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.Как говорил ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент. Ранее сообщалось, что Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока кабмина.Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин выступил в Госдуме с докладом, в котором изложил главные задачи, стоящие перед новым составом кабинета министров."Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан",— сказал он.Мишустин перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа:
https://crimea.ria.ru/20240510/glavnye-zayavleniya-mishustina-na-zasedanii-gosdumy-rf-1137184866.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137186150_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_8d594bb926c070759ef31ef22ddc9529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, новости, правительство россии, государственная дума рф, вячеслав володин, россия, политика
Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России

Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России

16:23 10.05.2024 (обновлено: 16:51 10.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. За утверждение Мишустина премьером проголосовало 375 депутатов, 57 - воздержалось, проголосовавших против не было.
"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.
Далее новый глава кабмина должен не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.
Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства. Утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.
Как говорил ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания.
Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент. Ранее сообщалось, что Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока кабмина.
Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин выступил в Госдуме с докладом, в котором изложил главные задачи, стоящие перед новым составом кабинета министров.
"Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан",— сказал он.
Мишустин перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа:
  • укрепление экономики;
  • обеспечение технологического суверенитета;
  • цифровая трансформация;
  • народосбережение и поддержка семей с детьми;
  • повышение благосостояния граждан;
  • сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
15:58
Главные заявления Мишустина на заседании Госдумы РФ
 
Михаил МишустинНовостиПравительство РоссииГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34На Украине могут ввести графики почасовых отключений света потребителям
16:58Украинский командующий назвал сроки перелома на фронтах СВО
16:23Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России
16:14Власти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской области
15:58Главные заявления Мишустина на заседании Госдумы РФ
15:35Три человека погибли в упавшем в реку пассажирском автобусе в Петербурге
15:03Очередь на Крымский мост растет
14:45Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
14:18Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео
14:16ВСУ потеряли почти 6500 человек и самолет за неделю в зоне спецоперации
13:53Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
13:24В Астрахани от наркотиков погибли пять человек и еще 14 госпитализированы
13:05Две женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку
12:43Путин провел встречу с Мишустиным
12:32В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала
12:01В Крыму сбили подростка на пешеходном переходе
11:28Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ
11:02Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана
10:47На Ставрополье произошло землетрясение
10:25Крыму грозят заморозки
Лента новостейМолния