https://crimea.ria.ru/20240510/mikhail-mishustin-vnov-vozglavit-pravitelstvo-rossii-1137185852.html

Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России

Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России

Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T16:23

2024-05-10T16:23

2024-05-10T16:51

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ.Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. За утверждение Мишустина премьером проголосовало 375 депутатов, 57 - воздержалось, проголосовавших против не было."Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.Далее новый глава кабмина должен не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства. Утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.Как говорил ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент. Ранее сообщалось, что Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока кабмина.Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин выступил в Госдуме с докладом, в котором изложил главные задачи, стоящие перед новым составом кабинета министров."Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан",— сказал он.Мишустин перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа:

https://crimea.ria.ru/20240510/glavnye-zayavleniya-mishustina-na-zasedanii-gosdumy-rf-1137184866.html

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михаил мишустин, новости, правительство россии, государственная дума рф, вячеслав володин, россия, политика