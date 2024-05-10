https://crimea.ria.ru/20240510/bayden-rasporyadilsya-o-novoy-voennoy-pomoschi-ukraine-na-400-mln---dokument-1137187526.html
Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ
Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ
США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T19:19
2024-05-10T19:19
2024-05-10T19:19
поставки западного оружия украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136822694_0:356:2885:1979_1920x0_80_0_0_0c3ad76ea34695efd85795833b1ef983.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден.Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.
https://crimea.ria.ru/20240503/chto-otvetil-kreml-na-slova-kemerona-ob-udarakh-po-rf-britanskim-oruzhiem-1137018838.html
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136822694_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_bbc7ea36717650133312820eb6d20eee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости
Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ
Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ