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Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ
Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ
США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T19:19
2024-05-10T19:19
поставки западного оружия украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден.Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.
https://crimea.ria.ru/20240503/chto-otvetil-kreml-na-slova-kemerona-ob-udarakh-po-rf-britanskim-oruzhiem-1137018838.html
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поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости
Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ

Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ

19:19 10.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден.
"Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.
Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.
Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 13:40
Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием
 
Поставки западного оружия УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАНовости
 
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