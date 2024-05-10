Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ

"Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.