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Удар по нефтебазе в ЛНР - 1 погибший и 6 пострадавших - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Удар по нефтебазе в ЛНР - 1 погибший и 6 пострадавших
Удар по нефтебазе в ЛНР - 1 погибший и 6 пострадавших - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Удар по нефтебазе в ЛНР - 1 погибший и 6 пострадавших
ВСУ анесли удар по нефтебазе в ЛНР - 1 человек погиб и еще 6 пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T22:53
2024-05-10T22:58
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости крым. ВСУ анесли удар по нефтебазе в ЛНР - 1 человек погиб и еще 6 пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По словам Пасечника, на место сразу выехали пожарные. Сейчас главная задача - не допустить распространение огня на жилые дома. ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Утром 10 мая возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника.27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские НПЗ.В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике.
https://crimea.ria.ru/20240510/muzhchina-postradal-pri-detonatsii-vzryvoopasnogo-predmeta-v-donetske-1137188646.html
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Удар по нефтебазе в ЛНР - 1 погибший и 6 пострадавших

Удар по нефтебазе в ЛНР - 1 погибший и 6 пострадавших

22:53 10.05.2024 (обновлено: 22:58 10.05.2024)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости крым. ВСУ анесли удар по нефтебазе в ЛНР - 1 человек погиб и еще 6 пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки. Из-за обстрела огнем объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек - с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом", - говорится в сообщении в его ТГ-канале.
По словам Пасечника, на место сразу выехали пожарные. Сейчас главная задача - не допустить распространение огня на жилые дома.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
Утром 10 мая возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника.
27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.
Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские НПЗ.
В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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