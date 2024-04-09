https://crimea.ria.ru/20240409/ataki-vsu-na-rossiyskie-npz-sozdayut-ugrozu-mirovoy-energetike--pentagon-1136413492.html

Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон

Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон

Атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике. Такое заявление сделал министр обороны... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T22:47

2024-04-09T22:47

2024-04-09T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, пишет РИА Новости.По его мнению, ВСУ следует прекратить такие атаки и сосредоточится на тактических и оперативных целях, "которые могут напрямую повлиять на текущие сражения".Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские нефтеперерабатывающие заводы. ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернаторБПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводомУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, ллойд остин, новости, россия, украина, сша, нпз