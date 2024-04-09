Рейтинг@Mail.ru
Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240409/ataki-vsu-na-rossiyskie-npz-sozdayut-ugrozu-mirovoy-energetike--pentagon-1136413492.html
Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон
Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон
Атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике. Такое заявление сделал министр обороны... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T22:47
2024-04-09T23:17
пентагон
ллойд остин
новости
россия
украина
сша
нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/29/1101172914_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_ce010707079020b4417227f56962eee3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, пишет РИА Новости.По его мнению, ВСУ следует прекратить такие атаки и сосредоточится на тактических и оперативных целях, "которые могут напрямую повлиять на текущие сражения".Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские нефтеперерабатывающие заводы. ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернаторБПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводомУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/29/1101172914_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_29f76771e0345b689bdb24dac83308ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пентагон, ллойд остин, новости, россия, украина, сша, нпз
Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон

Шеф Пентагона: атаки ВСУ на российские НПЗ создают мировую энергетическую угрозу

22:47 09.04.2024 (обновлено: 23:17 09.04.2024)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

"Определенно, эти атаки могут иметь побочный эффект в плане ситуации в глобальной энергетике", – заявил Ллойд на слушаниях в сенате США.

По его мнению, ВСУ следует прекратить такие атаки и сосредоточится на тактических и оперативных целях, "которые могут напрямую повлиять на текущие сражения".
Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские нефтеперерабатывающие заводы. ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
Читайте также на РИА Новости Крым:
НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор
БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом
Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка
 
ПентагонЛлойд ОстинНовостиРоссияУкраинаСШАНПЗ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 апреля
23:08На месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО – шеф Пентагона
23:02Главное за день: 9 апреля
22:47Атаки ВСУ на российские НПЗ создают угрозу мировой энергетике – Пентагон
22:30В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ
22:16Паводки в регионах России – ситуация к этому часу
22:03Главные новости Крыма: 9 апреля
21:52Потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды получат двойные пенсии
21:31Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин
21:05Музей региональной истории построят в Крыму
20:48Артековцы стали соавторами книги о молодогвардейцах Донбасса
20:27Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность
20:02Скончался советский космонавт Владимир Аксенов
19:42Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области
19:31Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта
19:10Два века учительства: история династии педагогов из Крыма
18:47Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем
18:38120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год
18:09Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории – владыка Тихон
Лента новостейМолния