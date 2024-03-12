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Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка

Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка

В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T06:58

2024-03-12T06:58

2024-03-12T07:05

нижегородская область

глеб никитин

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Предварительно, пострадавших нет. Работает оперативный штаб, добавил руководитель области.Как сообщает компания "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", из-за инцидента работа на технологической установке временно остановлена. "Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", - говорится в сообщении на сайте компании во вторник.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. Накануне ночью силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Орловской и Брянской областями. Читайте также на РИА Новости Крым: Украинский беспилотник сбит под Петербургом Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника 120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области

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нижегородская область, глеб никитин, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пожар, украина, россия, новости