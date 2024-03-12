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Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка
Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка
В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T06:58
2024-03-12T07:05
нижегородская область
глеб никитин
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Предварительно, пострадавших нет. Работает оперативный штаб, добавил руководитель области.Как сообщает компания "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", из-за инцидента работа на технологической установке временно остановлена. "Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", - говорится в сообщении на сайте компании во вторник.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. Накануне ночью силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Орловской и Брянской областями. Читайте также на РИА Новости Крым: Украинский беспилотник сбит под Петербургом Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника 120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области
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нижегородская область, глеб никитин, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пожар, украина, россия, новости
Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка

В Нижегородской области произошел пожар на объекте ТЭК после удара украинских дронов

06:58 12.03.2024 (обновлено: 07:05 12.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", - написал он в своем Telegram-канале.
Предварительно, пострадавших нет. Работает оперативный штаб, добавил руководитель области.
Как сообщает компания "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", из-за инцидента работа на технологической установке временно остановлена.
"Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", - говорится в сообщении на сайте компании во вторник.
В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса.
Накануне ночью силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Орловской и Брянской областями.
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Нижегородская областьГлеб НикитинПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПожарУкраинаРоссияНовости
 
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