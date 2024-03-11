https://crimea.ria.ru/20240311/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-rossiyskie-regiony-1135545792.html

Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы

Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы

Ночью российские силы ПВО отбили атаку украинских дронов на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T06:56

2024-03-11T06:56

2024-03-11T07:16

беспилотник (бпла, дрон)

пво

брянская область

орловская область

министерство обороны рф

новости сво

обстрелы всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Ночью российские силы ПВО отбили атаку украинских дронов на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что противник использовал беспилотники самолетного типа.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны ВСУ сбиты над Клинцовским и Почепским районами. В приграничных российских регионах установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных. ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит под ПетербургомАтака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области

брянская область

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, брянская область, орловская область, министерство обороны рф, новости сво, обстрелы всу, вооруженные силы россии