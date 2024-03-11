https://crimea.ria.ru/20240311/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-rossiyskie-regiony-1135545792.html
Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы
Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы
Ночью российские силы ПВО отбили атаку украинских дронов на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T06:56
2024-03-11T06:56
2024-03-11T07:16
беспилотник (бпла, дрон)
пво
брянская область
орловская область
министерство обороны рф
новости сво
обстрелы всу
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:141:2886:1764_1920x0_80_0_0_be079d560ec7af08dd8a917eba81096d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Ночью российские силы ПВО отбили атаку украинских дронов на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что противник использовал беспилотники самолетного типа.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны ВСУ сбиты над Клинцовским и Почепским районами. В приграничных российских регионах установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных. ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит под ПетербургомАтака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области
брянская область
орловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_7e435214955338f590f1a55529be2412.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), пво, брянская область, орловская область, министерство обороны рф, новости сво, обстрелы всу, вооруженные силы россии
Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Орловской и Брянской областями
06:56 11.03.2024 (обновлено: 07:16 11.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Ночью российские силы ПВО отбили атаку украинских дронов на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что противник использовал беспилотники самолетного типа.
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны ВСУ сбиты над Клинцовским и Почепским районами.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем ТГ-канале.
В приграничных российских регионах установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных. ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника.
Читайте также на РИА Новости Крым: