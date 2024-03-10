https://crimea.ria.ru/20240310/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-pod-peterburgom-1135537915.html

Украинский беспилотник сбит под Петербургом

Украинский беспилотник сбит под Петербургом - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Украинский беспилотник сбит под Петербургом

Украинский беспилотник сбит силами российской ПВО под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T18:37

2024-03-10T18:37

2024-03-10T18:46

министерство обороны рф

ленинградская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

александр дрозденко

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит силами российской ПВО под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений нет."Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", – написал губернатор в своем Telegram-канале .Ограничения в работе аэропорта Пулково ввела ранее Росавиация.Также сообщалось, что на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом возник пожар в ангаре, и тушение огня, по информации МЧС, осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.Днем в воскресенье атаке вражеских дронов подверглась Новгородская область. Утром в воскресенье два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области. При атаке ВСУ на Курскую область загорелся жилой дом и погибла женщина. Также на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВОДевять прилетов: ВСУ уд

ленинградская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ленинградская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, александр дрозденко, всу (вооруженные силы украины)