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Украинский беспилотник сбит под Петербургом - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Украинский беспилотник сбит под Петербургом
Украинский беспилотник сбит под Петербургом - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Украинский беспилотник сбит под Петербургом
Украинский беспилотник сбит силами российской ПВО под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T18:37
2024-03-10T18:46
министерство обороны рф
ленинградская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
александр дрозденко
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит силами российской ПВО под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений нет."Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", – написал губернатор в своем Telegram-канале .Ограничения в работе аэропорта Пулково ввела ранее Росавиация.Также сообщалось, что на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом возник пожар в ангаре, и тушение огня, по информации МЧС, осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.Днем в воскресенье атаке вражеских дронов подверглась Новгородская область. Утром в воскресенье два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области. При атаке ВСУ на Курскую область загорелся жилой дом и погибла женщина. Также на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВОДевять прилетов: ВСУ уд
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, ленинградская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, александр дрозденко, всу (вооруженные силы украины)
Украинский беспилотник сбит под Петербургом

Российская ПВО сбила беспилотник в Ленинградской области

18:37 10.03.2024 (обновлено: 18:46 10.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит силами российской ПВО под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений нет.
"Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", – написал губернатор в своем Telegram-канале .
Ограничения в работе аэропорта Пулково ввела ранее Росавиация.
Также сообщалось, что на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом возник пожар в ангаре, и тушение огня, по информации МЧС, осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.
Днем в воскресенье атаке вражеских дронов подверглась Новгородская область. Утром в воскресенье два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области. При атаке ВСУ на Курскую область загорелся жилой дом и погибла женщина. Также на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.
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Министерство обороны РФЛенинградская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииАлександр ДрозденкоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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