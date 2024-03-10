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В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта
В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта - РИА Новости Крым, 10.03.2024
В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта
Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T18:22
2024-03-10T18:22
2024-03-10T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. В Росавиации уточнили, что службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов "принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов".Ранее сообщалось, что на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом возник пожар в ангаре, и тушение огня, по информации МЧС, осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваАэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года – ХуснуллинВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
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санкт-петербург, новости, самолет, логистика, росавиация, аэропорт, безопасность
В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта
Работа аэропорта Пулково ограничена для обеспечения безопасности полетов – Росавиация