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В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта
В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта - РИА Новости Крым, 10.03.2024
В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта
Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T18:22
2024-03-10T18:22
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самолет
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. В Росавиации уточнили, что службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов "принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов".Ранее сообщалось, что на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом возник пожар в ангаре, и тушение огня, по информации МЧС, осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваАэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года – ХуснуллинВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, новости, самолет, логистика, росавиация, аэропорт, безопасность
В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта

Работа аэропорта Пулково ограничена для обеспечения безопасности полетов – Росавиация

18:22 10.03.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкОбновленный терминал "Пулково-1" в Санкт-Петербурге
Обновленный терминал Пулково-1 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 17:00 МСК 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения", – отмечается в сообщении.

В Росавиации уточнили, что службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов "принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов".
Ранее сообщалось, что на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом возник пожар в ангаре, и тушение огня, по информации МЧС, осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.
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