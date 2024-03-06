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Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин
Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин
Пять аэропортов, расположенных в новых регионах России планируется привести в порядок до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T13:57
2024-03-06T13:59
марат хуснуллин
аэропорт
новые регионы россии
строительство
новости
общество
россия
всемирный фестиваль молодежи
сириус
луганск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Пять аэропортов, расположенных в новых регионах России планируется привести в порядок до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.В том числе, по словам вице-премьера, речь идет о развитии международного аэропорта в Луганске. К этой работе приступят, когда линия боевого соприкосновения будет отодвинута.Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область), сообщал ранее Хуснуллин. Восстановление аэропорта в Донецке, по его словам, будет зависеть от "оперативной обстановки".Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваХуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
новые регионы россии
россия
сириус
луганск
луганская народная республика (лнр)
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, аэропорт, новые регионы россии, строительство, новости, общество, россия, всемирный фестиваль молодежи, сириус, луганск, луганская народная республика (лнр), восстановление мариуполя, мариуполь, донецкая народная республика (днр)
Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин

Хуснуллин: пять аэропортов в новых регионах приведут в порядок до 2030 года

13:57 06.03.2024 (обновлено: 13:59 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Пять аэропортов, расположенных в новых регионах России планируется привести в порядок до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

"У нас пять аэропортов на новых территориях уже в планах до 2030 года привести в соответствие", - сказал Хуснуллин на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

В том числе, по словам вице-премьера, речь идет о развитии международного аэропорта в Луганске. К этой работе приступят, когда линия боевого соприкосновения будет отодвинута.
Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область), сообщал ранее Хуснуллин. Восстановление аэропорта в Донецке, по его словам, будет зависеть от "оперативной обстановки".
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Марат ХуснуллинАэропортНовые регионы РоссииСтроительствоНовостиОбществоРоссияВсемирный фестиваль молодежиСириусЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Восстановление МариуполяМариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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