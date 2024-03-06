https://crimea.ria.ru/20240306/aeroporty-novykh-regionov-privedut-v-poryadok-do-2030-goda---khusnullin-1135457249.html

Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин

Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин

Пять аэропортов, расположенных в новых регионах России планируется привести в порядок до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T13:57

2024-03-06T13:57

2024-03-06T13:59

марат хуснуллин

аэропорт

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сириус

луганск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Пять аэропортов, расположенных в новых регионах России планируется привести в порядок до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.В том числе, по словам вице-премьера, речь идет о развитии международного аэропорта в Луганске. К этой работе приступят, когда линия боевого соприкосновения будет отодвинута.Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область), сообщал ранее Хуснуллин. Восстановление аэропорта в Донецке, по его словам, будет зависеть от "оперативной обстановки".Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваХуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов

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мариуполь

донецкая народная республика (днр)

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2024

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