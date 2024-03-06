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Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин
Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин
Пять аэропортов, расположенных в новых регионах России планируется привести в порядок до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T13:57
2024-03-06T13:57
2024-03-06T13:59
марат хуснуллин
аэропорт
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сириус
луганск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Пять аэропортов, расположенных в новых регионах России планируется привести в порядок до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.В том числе, по словам вице-премьера, речь идет о развитии международного аэропорта в Луганске. К этой работе приступят, когда линия боевого соприкосновения будет отодвинута.Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область), сообщал ранее Хуснуллин. Восстановление аэропорта в Донецке, по его словам, будет зависеть от "оперативной обстановки".Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваХуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
новые регионы россии
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луганск
луганская народная республика (лнр)
мариуполь
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Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин
Хуснуллин: пять аэропортов в новых регионах приведут в порядок до 2030 года
13:57 06.03.2024 (обновлено: 13:59 06.03.2024)