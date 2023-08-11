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Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ
Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ
Судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и сантехнику из Азова в порт Мариуполя, который активно интегрируется в транспортно-логистические потоки... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T15:25
2023-08-11T15:32
мариуполь
мариупольский морской торговый порт
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
новости
новые регионы россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и сантехнику из Азова в порт Мариуполя, который активно интегрируется в транспортно-логистические потоки страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин отметил, что на начало августа общий объем грузоперевозок по Азово-Черноморскому бассейну достиг уже 32 тысяч тонн.В свою очередь и новые регионы начали поставлять на российский рынок продукцию аграрных и металлургических предприятий, добавил он.Ранее Росморречфлот сообщил, что грузооборот морских портов РФ за шесть месяцев текущего года увеличился на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 526,8 млн тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,4%, до 174,9 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 29,5%, до 83,4 млн тонн, наливные грузы – на 9,9%, до 91,5 млн тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строится мирная жизнь в Мариуполе и ВолновахеПервый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНРПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей
https://crimea.ria.ru/20230519/v-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-o-zagruzke-moschnostey-porta-v-berdyanske-1128831426.html
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мариуполь, мариупольский морской торговый порт, марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии, экономика
Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ

Хуснуллин: стройматериалы и сантехника впервые доставлены из порта Азова в порт Мариуполя

15:25 11.08.2023 (обновлено: 15:32 11.08.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаПорт Мариуполя
Порт Мариуполя
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и сантехнику из Азова в порт Мариуполя, который активно интегрируется в транспортно-логистические потоки страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Активно интегрируем порт Мариуполя в транспортно-логистические потоки страны и доставляем по Азовскому морю все больше грузов для восстановления инфраструктуры новых регионов. Рейсы организованы между портами Мариуполя, Ростова-на-Дону, Севастополя. А теперь еще и из порта Азов судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и российскую сантехнику в порт Мариуполя", - написал зампредседателя правительства в своем Telegram-канале.
Хуснуллин отметил, что на начало августа общий объем грузоперевозок по Азово-Черноморскому бассейну достиг уже 32 тысяч тонн.
В свою очередь и новые регионы начали поставлять на российский рынок продукцию аграрных и металлургических предприятий, добавил он.
Ранее Росморречфлот сообщил, что грузооборот морских портов РФ за шесть месяцев текущего года увеличился на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 526,8 млн тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,4%, до 174,9 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 29,5%, до 83,4 млн тонн, наливные грузы – на 9,9%, до 91,5 млн тонн.
Порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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МариупольМариупольский морской торговый портМарат ХуснуллинДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиНовые регионы РоссииЭкономика
 
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