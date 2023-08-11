https://crimea.ria.ru/20230811/khusnullin-rasskazal-ob-integratsii-porta-mariupolya-v-morskuyu-logistiku-rf-1130675715.html

Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ

Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ

Судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и сантехнику из Азова в порт Мариуполя, который активно интегрируется в транспортно-логистические потоки... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T15:25

2023-08-11T15:25

2023-08-11T15:32

мариуполь

мариупольский морской торговый порт

марат хуснуллин

донецкая народная республика (днр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и сантехнику из Азова в порт Мариуполя, который активно интегрируется в транспортно-логистические потоки страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин отметил, что на начало августа общий объем грузоперевозок по Азово-Черноморскому бассейну достиг уже 32 тысяч тонн.В свою очередь и новые регионы начали поставлять на российский рынок продукцию аграрных и металлургических предприятий, добавил он.Ранее Росморречфлот сообщил, что грузооборот морских портов РФ за шесть месяцев текущего года увеличился на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 526,8 млн тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,4%, до 174,9 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 29,5%, до 83,4 млн тонн, наливные грузы – на 9,9%, до 91,5 млн тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строится мирная жизнь в Мариуполе и ВолновахеПервый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНРПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей

https://crimea.ria.ru/20230519/v-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-o-zagruzke-moschnostey-porta-v-berdyanske-1128831426.html

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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мариуполь, мариупольский морской торговый порт, марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии, экономика