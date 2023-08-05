Как строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе
Хуснуллин оценил процесс восстановления Мариуполя и Волновахи по итогам поездки в ДНР
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВице-премьер РФ Марат Хуснуллин у городской больницы в Волновахе
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Масштабные работы по восстановлению комфортной мирной жизни людей ведутся в Мариуполе и Волновахе, где построены и открыты после ремонта школы и больницы, храмы и общественные пространства. Об этом по итогам визита в города Донецкой Народной Республики сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, в Мариуполе возрождается экономика – начинают работать и малые предприятия и большие производства, повышается уровень занятости местных. И теперь на улицы города возвращается счастливая мирная жизнь: в кафе, по словам Хуснуллина, можно видеть "все больше людей, не везде уже есть свободные места".
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВице-премьер РФ Марат Хуснуллин в одном из магазинов Мариуполя
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в одном из магазинов Мариуполя
Новую жизнь обретает самый популярный и большой в Мариуполе Приморский парк. Территория здесь благоустраивается комплексно: обновляются дорожки и спуск к набережной, главная аллея памятники – в ближайшее время закончат первую очередь, отметил вице-премьер.
"Здесь же находятся мечеть и православный храм, которые восстанавливаются за внебюджетные источники. Посмотрел ход работ. Эти объекты важны для наших граждан, сохранения культуры и традиционных ценностей", – добавил он.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Приморском парке в Мариуполе
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Приморском парке в Мариуполе
Кроме прочего, Мариуполь активно готовится к началу учебного года. В двух школах и некотрых вузах работы закончат до Дня знаний. А в микрорайоне Невский уже достроена современная школа, которая примет 1 100 учеников. По мнению Хуснуллина, это "одна из лучших школ в нашей стране", и ее спортивной и культурно-образовательной инфраструктурой должны пользоваться и жители соседних микрорайонов.
По словам Хуснуллина, в этом учебном году за парты 1 сентября сядут более 14 тысяч мариупольских школьников, что на 4 тысячи детей больше, чем в прошлом году.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаСовременная школа в микрорайоне Невский в Мариуполе
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Современная школа в микрорайоне Невский в Мариуполе
В городе Волноваха, в 60 км от Мариуполя (примерно такое же расстояние разделяет Севастополь и Симферополь – ред.), продолжается ремонт в местном церковном приходе и центральной городской больнице, которую восстановили после сильных разрушений специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказал Хуснуллин. Он отметил, что медучреждение располагается в семи корпусах, и в одном из них, трехэтажном, врачи уже готовы принимать до 600 человек в сутки.
"Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что, когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас – все новое, современное".
В одной из районных больниц отремонтировано трехэтажное здание для приема пациентов, восстановлена часть здания лечебного корпуса и построен новый корпус неврологии – уже монтируют коммуникации и ведут отделочные работы.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаГородская больница Волновахи
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Городская больница Волновахи
Хуснуллин отметил, что продолжает координировать работу по реализации программы социально-экономического развития новых регионов России на постоянной основе и в последние дни провел уже несколько совещаний в ДНР, в том числе в Донецке.
"Отдельно остановился на задачах по восстановлению частных домов. Этот вопрос необходимо решать последовательно и системно. Тогда будет результат", – заключил вице-премьер.
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