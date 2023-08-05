https://crimea.ria.ru/20230805/kak-stroitsya-mirnaya-zhizn-v-mariupole-i-volnovakhe-1130553867.html

Как строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе

Как строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Как строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе

Масштабные работы по восстановлению комфортной мирной жизни людей ведутся в Мариуполе и Волновахе, где построены и открыты после ремонта школы и больницы, храмы РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T16:49

2023-08-05T16:49

2023-08-05T16:49

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

новые регионы россии

марат хуснуллин

мариуполь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Масштабные работы по восстановлению комфортной мирной жизни людей ведутся в Мариуполе и Волновахе, где построены и открыты после ремонта школы и больницы, храмы и общественные пространства. Об этом по итогам визита в города Донецкой Народной Республики сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, в Мариуполе возрождается экономика – начинают работать и малые предприятия и большие производства, повышается уровень занятости местных. И теперь на улицы города возвращается счастливая мирная жизнь: в кафе, по словам Хуснуллина, можно видеть "все больше людей, не везде уже есть свободные места".Новую жизнь обретает самый популярный и большой в Мариуполе Приморский парк. Территория здесь благоустраивается комплексно: обновляются дорожки и спуск к набережной, главная аллея памятники – в ближайшее время закончат первую очередь, отметил вице-премьер.Кроме прочего, Мариуполь активно готовится к началу учебного года. В двух школах и некотрых вузах работы закончат до Дня знаний. А в микрорайоне Невский уже достроена современная школа, которая примет 1 100 учеников. По мнению Хуснуллина, это "одна из лучших школ в нашей стране", и ее спортивной и культурно-образовательной инфраструктурой должны пользоваться и жители соседних микрорайонов.По словам Хуснуллина, в этом учебном году за парты 1 сентября сядут более 14 тысяч мариупольских школьников, что на 4 тысячи детей больше, чем в прошлом году.В городе Волноваха, в 60 км от Мариуполя (примерно такое же расстояние разделяет Севастополь и Симферополь – ред.), продолжается ремонт в местном церковном приходе и центральной городской больнице, которую восстановили после сильных разрушений специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказал Хуснуллин. Он отметил, что медучреждение располагается в семи корпусах, и в одном из них, трехэтажном, врачи уже готовы принимать до 600 человек в сутки."Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что, когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас – все новое, современное".В одной из районных больниц отремонтировано трехэтажное здание для приема пациентов, восстановлена часть здания лечебного корпуса и построен новый корпус неврологии – уже монтируют коммуникации и ведут отделочные работы.Хуснуллин отметил, что продолжает координировать работу по реализации программы социально-экономического развития новых регионов России на постоянной основе и в последние дни провел уже несколько совещаний в ДНР, в том числе в Донецке."Отдельно остановился на задачах по восстановлению частных домов. Этот вопрос необходимо решать последовательно и системно. Тогда будет результат", – заключил вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовПервый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНРВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новые регионы россии, марат хуснуллин, мариуполь, общество, экономика, новости