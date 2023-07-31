https://crimea.ria.ru/20230731/pervyy-poshel-iz-porta-v-mariupole-otpravili-partiyu-armatury-iz-dnr-1130434048.html

Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР

Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР

Первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской народных республик, отправлена из... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T11:53

2023-07-31T11:53

2023-07-31T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской народных республик, отправлена из Мариупольского морского торгового порта в Ростов-на-Дону. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, до этого в порт Мариуполя только доставляли строительные материалы из других субъектов России, а теперь и новые регионы начинают поставлять свою продукцию на российский рынок.Он проинформировал, что оператором поставок стройматериалов через морской порт Мариуполя для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определено ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя России. По словам директора этого учреждения Юлии Максимовой, в ближайшее время планируется нарастить количество грузов, вывозимых из Мариуполя.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, отстроить инфраструктуру и развивать порты Азовского и Черного морей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать порты Черного и Азовского морейБаза Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыРоссийские специалисты завершают восстановление Скадовского порта

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

мариуполь

ростов-на-дону

новые регионы россии

макеевка

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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