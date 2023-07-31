Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР
Хуснуллин: из порта в Мариуполе в Ростов-на-Дону отправили первую партию арматуры из ДНР
© AP Photo/ Vadim GhirdaМариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
© AP Photo/ Vadim Ghirda
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской народных республик, отправлена из Мариупольского морского торгового порта в Ростов-на-Дону. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, до этого в порт Мариуполя только доставляли строительные материалы из других субъектов России, а теперь и новые регионы начинают поставлять свою продукцию на российский рынок.
"Судно, которое доставило в Мариуполь из Ростова-на-Дону 1,9 тыс. тонн строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, обратно ушло с металлургической продукцией, произведенной в Макеевке, Енакиево и Алчевске. Выход продукции промышленных предприятий Донбасса на рынок России – это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны", – рассказал Марат Хуснуллин.
Он проинформировал, что оператором поставок стройматериалов через морской порт Мариуполя для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определено ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя России. По словам директора этого учреждения Юлии Максимовой, в ближайшее время планируется нарастить количество грузов, вывозимых из Мариуполя.
"В перспективе мы ожидаем увеличения объемов отправок различных грузов из порта Мариуполя и, как результат, оживления торгово-экономических связей новых регионов с субъектами Российской Федерации", – отметила Максимова.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, отстроить инфраструктуру и развивать порты Азовского и Черного морей.
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