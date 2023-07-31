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Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР
Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР
Первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской народных республик, отправлена из... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T11:53
2023-07-31T11:53
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской народных республик, отправлена из Мариупольского морского торгового порта в Ростов-на-Дону. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, до этого в порт Мариуполя только доставляли строительные материалы из других субъектов России, а теперь и новые регионы начинают поставлять свою продукцию на российский рынок.Он проинформировал, что оператором поставок стройматериалов через морской порт Мариуполя для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определено ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя России. По словам директора этого учреждения Юлии Максимовой, в ближайшее время планируется нарастить количество грузов, вывозимых из Мариуполя.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, отстроить инфраструктуру и развивать порты Азовского и Черного морей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать порты Черного и Азовского морейБаза Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыРоссийские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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ростов-на-дону
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новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), мариуполь, марат хуснуллин, ростов-на-дону, новые регионы россии, макеевка, запорожская область, херсонская область, промышленность россии, мариупольский морской торговый порт
Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР

Хуснуллин: из порта в Мариуполе в Ростов-на-Дону отправили первую партию арматуры из ДНР

11:53 31.07.2023
 
© AP Photo/ Vadim GhirdaМариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
Мариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
© AP Photo/ Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской народных республик, отправлена из Мариупольского морского торгового порта в Ростов-на-Дону. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, до этого в порт Мариуполя только доставляли строительные материалы из других субъектов России, а теперь и новые регионы начинают поставлять свою продукцию на российский рынок.

"Судно, которое доставило в Мариуполь из Ростова-на-Дону 1,9 тыс. тонн строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, обратно ушло с металлургической продукцией, произведенной в Макеевке, Енакиево и Алчевске. Выход продукции промышленных предприятий Донбасса на рынок России – это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны", – рассказал Марат Хуснуллин.

Он проинформировал, что оператором поставок стройматериалов через морской порт Мариуполя для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определено ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя России. По словам директора этого учреждения Юлии Максимовой, в ближайшее время планируется нарастить количество грузов, вывозимых из Мариуполя.

"В перспективе мы ожидаем увеличения объемов отправок различных грузов из порта Мариуполя и, как результат, оживления торгово-экономических связей новых регионов с субъектами Российской Федерации", – отметила Максимова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, отстроить инфраструктуру и развивать порты Азовского и Черного морей.
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НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)МариупольМарат ХуснуллинРостов-на-ДонуНовые регионы РоссииМакеевкаЗапорожская областьХерсонская областьПромышленность РоссииМариупольский морской торговый порт
 
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