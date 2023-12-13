https://crimea.ria.ru/20231213/otkroyut-li-aeroport-simferopolya--otvet-aksenova-1133508505.html
Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
Международный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T12:53
2023-12-13T12:53
2023-12-13T13:01
крым
сергей аксенов
логистика
аэропорт
авиация
новости крыма
общество
аэропорт симферополь
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717568_0:95:1620:1006_1920x0_80_0_0_9dcddcc0e4c6433a81f38ddb7d576035.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. На данный момент закрыты полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предложил субсидировать билеты в КрымКрым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержкиАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717568_165:0:1605:1080_1920x0_80_0_0_7b11abe8f2b5a203191013263f85b0ca.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, логистика, аэропорт, авиация, новости крыма, общество, аэропорт симферополь, безопасность республики крым и севастополя
Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
Аэропорт Симферополя пока открывать не планируют из соображений безопасности - Аксенов
12:53 13.12.2023 (обновлено: 13:01 13.12.2023)