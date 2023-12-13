https://crimea.ria.ru/20231213/otkroyut-li-aeroport-simferopolya--otvet-aksenova-1133508505.html

Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова

Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова

Международный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.12.2023

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2023-12-13T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. На данный момент закрыты полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предложил субсидировать билеты в КрымКрым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержкиАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крым, сергей аксенов, логистика, аэропорт, авиация, новости крыма, общество, аэропорт симферополь, безопасность республики крым и севастополя