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Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
Международный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T12:53
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крым
сергей аксенов
логистика
аэропорт
авиация
новости крыма
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аэропорт симферополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. На данный момент закрыты полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предложил субсидировать билеты в КрымКрым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержкиАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, сергей аксенов, логистика, аэропорт, авиация, новости крыма, общество, аэропорт симферополь, безопасность республики крым и севастополя
Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова

Аэропорт Симферополя пока открывать не планируют из соображений безопасности - Аксенов

12:53 13.12.2023 (обновлено: 13:01 13.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли.
"Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. На данный момент закрыты полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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КрымСергей АксеновЛогистикаАэропортАвиацияНовости КрымаОбществоАэропорт СимферопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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