https://crimea.ria.ru/20230903/krym-v-spiske-zakrytye-aeroporty-yuga-poluchili-26-mlrd-rubley-podderzhki-1131130382.html

Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки

Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки

Правительство России выделило еще более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны, которые приостановили работу после начала специальной... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T10:38

2023-09-03T10:38

2023-09-03T10:26

крым

аэропорт

аэропорт симферополь

россия

правительство россии

федеральный бюджет

ростов-на-дону

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анапа

геленджик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Правительство России выделило еще более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны, которые приостановили работу после начала специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов, отметили в правительстве.В мае текущего года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 млрд рублей.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинК аэропорту Симферополя построят железную дорогуВ Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя

https://crimea.ria.ru/20230209/putin-nagradil-ordenom-druzhby-gendirektora-aeroporta-simferopolya-plaksina-1126892410.html

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