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Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки
Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки
Правительство России выделило еще более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны, которые приостановили работу после начала специальной... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T10:38
2023-09-03T10:26
крым
аэропорт
аэропорт симферополь
россия
правительство россии
федеральный бюджет
ростов-на-дону
краснодар
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Правительство России выделило еще более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны, которые приостановили работу после начала специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов, отметили в правительстве.В мае текущего года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 млрд рублей.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинК аэропорту Симферополя построят железную дорогуВ Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя
https://crimea.ria.ru/20230209/putin-nagradil-ordenom-druzhby-gendirektora-aeroporta-simferopolya-plaksina-1126892410.html
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крым, аэропорт, аэропорт симферополь, россия, правительство россии, федеральный бюджет, ростов-на-дону, краснодар, анапа, геленджик, белгород, брянск, курск, воронеж, новости
Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки

Кабмин выделил 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых из-за спецоперации аэропортов России

10:38 03.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Правительство России выделило еще более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны, которые приостановили работу после начала специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.
Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов, отметили в правительстве.
В мае текущего года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 млрд рублей.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Генеральный директор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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КрымАэропортАэропорт СимферопольРоссияПравительство РоссииФедеральный бюджетРостов-на-ДонуКраснодарАнапаГеленджикБелгородБрянскКурскВоронежНовости
 
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