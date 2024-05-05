Рейтинг@Mail.ru
Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240505/kak-prazdnuyut-paskhu-v-krymu---fotoreportazh-1137060848.html
Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж
Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж
РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T10:03
2024-05-05T10:09
фотоленты
пасха
православие
фото
крым
симферополь
религия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/05/1137059267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ad827054bdcb3e22f9fc7f0220cb969.jpg
Читайте также на РИА Новости Крым:В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбыДень Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздникаКрашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/05/1137059267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87f5daf70a65535bb113842af83cc488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пасха, православие, фото, крым, симферополь, религия, новости крыма, фото
Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж

Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж

10:03 05.05.2024 (обновлено: 10:09 05.05.2024)
 
Читать в
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Главный смысл православной Пасхи – это воскресение Христа, а его победа над сатаной, победа жизни над смертью, добра над злом.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
1 из 11

Главный смысл православной Пасхи – это воскресение Христа, а его победа над сатаной, победа жизни над смертью, добра над злом.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пасха в 2024 году отмечается 5 мая и является одной из самых поздних. А бывает она и в конце апреля, и даже на целый месяц раньше.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
2 из 11

Пасха в 2024 году отмечается 5 мая и является одной из самых поздних. А бывает она и в конце апреля, и даже на целый месяц раньше.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В православии их четыре, а в католицизме три – отсюда разница в датах.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
3 из 11

В православии их четыре, а в католицизме три – отсюда разница в датах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Первый принцип: Пасха празднуется после весеннего равноденствия. Второй: должно наступить первое полнолуние. И после него – первый воскресный день. Вот три принципа, но есть еще четвертый в православной церкви: мы должны Пасху отпраздновать позже еврейскоого праздника Песах

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
4 из 11

Первый принцип: Пасха празднуется после весеннего равноденствия. Второй: должно наступить первое полнолуние. И после него – первый воскресный день. Вот три принципа, но есть еще четвертый в православной церкви: мы должны Пасху отпраздновать позже еврейскоого праздника Песах

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Потому что, по повествованию евангельскому, Христос воскрес после еврейской пасхи.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
5 из 11

Потому что, по повествованию евангельскому, Христос воскрес после еврейской пасхи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пасха – это не один только воскресный день, и не одна лишь пасхальная неделя, (светлая седмица), а 40 дней, говорит Тарасенко: именно столько, согласно Евангелие, Христос был со своими учениками после Воскресения.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
6 из 11

Пасха – это не один только воскресный день, и не одна лишь пасхальная неделя, (светлая седмица), а 40 дней, говорит Тарасенко: именно столько, согласно Евангелие, Христос был со своими учениками после Воскресения.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И все эти пасхальные дни, на протяжении 40 дней, от Пасхи до Вознесения, мы вместо "Здравствуйте!" говорим друг другу: "Христос воскресе!". А человек нам отвечает: "Воистину воскресе!

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
7 из 11

И все эти пасхальные дни, на протяжении 40 дней, от Пасхи до Вознесения, мы вместо "Здравствуйте!" говорим друг другу: "Христос воскресе!". А человек нам отвечает: "Воистину воскресе!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Что касается традиции угощать крашеными яйцами и куличами, то она хороша сама по себе как символ веры в новую жизнь, готовности дарить любовь, делиться с ближним.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
8 из 11

Что касается традиции угощать крашеными яйцами и куличами, то она хороша сама по себе как символ веры в новую жизнь, готовности дарить любовь, делиться с ближним.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
9 из 11
Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В 2024 году Великий пост по православному календарю начался 18 марта и закончится 4 мая. Пасха празднуется в воскресенье, 5 мая.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
10 из 11

В 2024 году Великий пост по православному календарю начался 18 марта и закончится 4 мая. Пасха празднуется в воскресенье, 5 мая.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В 2025 году и католики, и православные будут справлять великий праздник вместе – 20 апреля.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
11 из 11

В 2025 году и католики, и православные будут справлять великий праздник вместе – 20 апреля.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читайте также на РИА Новости Крым:
В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
Крашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
ФотолентыПасхаПравославиеФотоКрымСимферопольРелигияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
10:26В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
10:03Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж
09:36Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
09:03В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
08:46В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
08:17Где в Крыму чаще всего теряются туристы
07:39Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила
07:01День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
00:01Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
23:39Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
21:57Главное за день: 4 мая
21:38Крашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
21:29Пожар на складе под Симферополем ликвидирован
21:13Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
20:55В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова
20:33В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды
20:13Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
19:49Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
Лента новостейМолния