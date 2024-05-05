Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж
Главный смысл православной Пасхи – это воскресение Христа, а его победа над сатаной, победа жизни над смертью, добра над злом.
Главный смысл православной Пасхи – это воскресение Христа, а его победа над сатаной, победа жизни над смертью, добра над злом.
Пасха в 2024 году отмечается 5 мая и является одной из самых поздних. А бывает она и в конце апреля, и даже на целый месяц раньше.
Пасха в 2024 году отмечается 5 мая и является одной из самых поздних. А бывает она и в конце апреля, и даже на целый месяц раньше.
В православии их четыре, а в католицизме три – отсюда разница в датах.
В православии их четыре, а в католицизме три – отсюда разница в датах.
Первый принцип: Пасха празднуется после весеннего равноденствия. Второй: должно наступить первое полнолуние. И после него – первый воскресный день. Вот три принципа, но есть еще четвертый в православной церкви: мы должны Пасху отпраздновать позже еврейскоого праздника Песах
Первый принцип: Пасха празднуется после весеннего равноденствия. Второй: должно наступить первое полнолуние. И после него – первый воскресный день. Вот три принципа, но есть еще четвертый в православной церкви: мы должны Пасху отпраздновать позже еврейскоого праздника Песах
Потому что, по повествованию евангельскому, Христос воскрес после еврейской пасхи.
Потому что, по повествованию евангельскому, Христос воскрес после еврейской пасхи.
Пасха – это не один только воскресный день, и не одна лишь пасхальная неделя, (светлая седмица), а 40 дней, говорит Тарасенко: именно столько, согласно Евангелие, Христос был со своими учениками после Воскресения.
Пасха – это не один только воскресный день, и не одна лишь пасхальная неделя, (светлая седмица), а 40 дней, говорит Тарасенко: именно столько, согласно Евангелие, Христос был со своими учениками после Воскресения.
И все эти пасхальные дни, на протяжении 40 дней, от Пасхи до Вознесения, мы вместо "Здравствуйте!" говорим друг другу: "Христос воскресе!". А человек нам отвечает: "Воистину воскресе!
И все эти пасхальные дни, на протяжении 40 дней, от Пасхи до Вознесения, мы вместо "Здравствуйте!" говорим друг другу: "Христос воскресе!". А человек нам отвечает: "Воистину воскресе!
Что касается традиции угощать крашеными яйцами и куличами, то она хороша сама по себе как символ веры в новую жизнь, готовности дарить любовь, делиться с ближним.
Что касается традиции угощать крашеными яйцами и куличами, то она хороша сама по себе как символ веры в новую жизнь, готовности дарить любовь, делиться с ближним.
В 2024 году Великий пост по православному календарю начался 18 марта и закончится 4 мая. Пасха празднуется в воскресенье, 5 мая.
В 2024 году Великий пост по православному календарю начался 18 марта и закончится 4 мая. Пасха празднуется в воскресенье, 5 мая.
В 2025 году и католики, и православные будут справлять великий праздник вместе – 20 апреля.
В 2025 году и католики, и православные будут справлять великий праздник вместе – 20 апреля.