Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж

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Первый принцип: Пасха празднуется после весеннего равноденствия. Второй: должно наступить первое полнолуние. И после него – первый воскресный день. Вот три принципа, но есть еще четвертый в православной церкви: мы должны Пасху отпраздновать позже еврейскоого праздника Песах