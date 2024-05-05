День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
День Победы в 2024 году имеет высший смысл на пасхальной неделе – священник
07:01 05.05.2024 (обновлено: 09:00 05.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПасха утро карантин пасхальные яйца
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая– РИА Новости Крым. Главный смысл православной Пасхи – это не жертва Христа, а его победа над сатаной, то есть победа жизни над смертью, добра над злом. И очень символично, что День Победы в 2024 году припадает на пасхальные дни. Об этом, а также традициях празднования Пасхи, на радио "Спутник в Крыму" рассказал клирик Храма Всех Святых Симферополя, протоиерей Максим Тарасенко.
Пасха в 2024 году отмечается 5 мая и является одной из самых поздних. А бывает она и в конце апреля, и даже на целый месяц раньше, говорит Тарасенко. Это связано с принципами, по которым определяется день ее празднования. В православии их четыре, а в католицизме три – отсюда разница в датах, объясняет священник.
"Первый принцип: Пасха празднуется после весеннего равноденствия. Второй: должно наступить первое полнолуние. И после него – первый воскресный день. Вот три принципа, но есть еще четвертый в православной церкви: мы должны Пасху отпраздновать позже еврейской*. Потому что, по повествованию евангельскому, Христос воскрес после еврейской пасхи. И если она получается позже относительно трех наших принципов, то мы "перескакиваем" на следующий цикл. Поэтому в этом году у нас Пасха уже после второго весеннего полнолуния – поздняя. А католики, не руководствуясь четвертым принципом, праздновали ее намного раньше", – рассказал священник.
Есть и другое, намного более важное отличие между католической и православной Пасхой, и заключается оно в сути понимания праздника, добавил Тарасенко.
"В католицизме ориентируются на Страстную пятницу как самый великий день, когда распятый на кресте Христос умер, воскликнув "Свершилось". А воскресенье для них как бы следствие того, что он, безгрешный, воскрес. То есть они через призму крестной жертвы все рассматривают. В православии же самый главный день – Воскресение. Христос говорит: "Семечку, чтобы дать свой плод, нужно умереть". Апостол Павел говорит: "Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна", значит, жертва бессмысленна. То есть жертва нужна была, чтобы воскреснуть", – объяснил священник.
При этом Пасха – это не один только воскресный день, и не одна лишь пасхальная неделя, (светлая седмица), а 40 дней, говорит Тарасенко: именно столько, согласно Евангелие, Христос был со своими учениками после Воскресения.
"И все эти пасхальные дни, на протяжении 40 дней, от Пасхи до Вознесения, мы вместо "Здравствуйте!" говорим друг другу: "Христос воскресе!". А человек нам отвечает: "Воистину воскресе!", тем самым свидетельствуя, что он тоже находится в радости этого праздника. Это и благочестивая традиция, и некий момент миссионерства", – отметил Тарасенко.
Все это время можно поздравлять с Пасхой, то есть с победой жизни над смертью, добра над злом. В этом смысле, по словам священника, очень символичным является то, что на Пасху в ее широком смысле припадает День Победы советского народа над фашизмом, который Россия спустя десятки лет продолжает праздновать вместе с другими странами из состава бывшего СССР. Причем в 2024 году этот день празднуется в середине светлой седмицы.
"У нас часто пасхальная неделя захватывает празднование Дня Победы. На Западе, например, 8 мая – День примирения. Ну у них такое восприятие жизни, и примирение является, может быть, целью. Но вот какой смысл был бы Христу прийти и примириться с дьяволом, с грехом? Разве ради этого стоило приходить Богу на землю? Одна цель: победить. И через призму воскресения русский человек и вообще все восточное богословие воспринимает всю жизнь. Отсюда наши понятия и о светских вещах: для чего жить и как жить, примиряться или идти до конца, чтобы победить", – сказал протоиерей.
Тарасенко отметил, что Пасха является светлым праздником как для верующих и воцерковленных людей, так и для тех, кого нельзя назвать ревностными христианами.
"Христос воскресает и для праведных, и для грешных, и для тех, кто держал пост, и для тех, кто не держал", – отметил священник.
Хотя, безусловно, понять смыслы христианской веры и измениться к лучшему, как заповедано Богом, можно, лишь стремясь к этому, а значит, в том числе придерживаясь поста, добавил он. Хотя бы настолько, насколько возможно и немного сверх того. В таком случае, по словам Тарасенко, человек лучше осознает, о чем и зачем он живет.
Что касается традиции угощать крашеными яйцами** и куличами, то она хороша сама по себе как символ веры в новую жизнь, готовности дарить любовь, делиться с ближним.
"Единственное: неправильно наклейки клеить на яйца с изображением Христа, Божьей Матери. Некоторым думается, что яичко от этого будет более нарядным. Но эти наклейки как иконки и потом выбрасываются вместе с шелухой в мусор. Вот этого, конечно, в традиции нашего народа никогда не существовало. Поэтому просто покрасьте, вспоминая о тех чудесах, которые Христос совершал", – рекомендовал священник.
В 2024 году Великий пост по православному календарю начался 18 марта и закончится 4 мая. Пасха празднуется в воскресенье, 5 мая. В 2025 году и католики, и православные будут справлять великий праздник вместе – 20 апреля.
*Песах ("еврейская Пасха") – иудейский праздник, не имеющий отношения к евангельским событиям, жертве Иисуса Христа и его Воскресению. Отмечается в память об исходе евреев из Египта. Согласно библейскому повествованию, такая возможность им представилась благодаря тому, что Бог, наказав Египет за порабощение израильтян "десятью казнями" (последняя – смерть первенцев в каждой семье), пощадил еврейские дома, пройдя мимо ("песах" – с иврита "прошел"). Иудаизм основывается на Ветхом Завете, тогда как христианство – на Новом Завете, с которым связано пришествие Бога на землю в образе Сына – Иисуса Христа, которые воскрес силой Святого Духа (отсюда понятие триединого бога, то есть Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух).
**Традиция красить яйца появилась, согласно церковному преданию. Одна из жен-мироносиц, Мария Магдалина пошла к римскому императору рассказать об Иисусе Христе. Христианство тогда были новым течением: кого-то это интересовало, кого-то раздражало. Она предстала перед императором, а тот сказал, что не верит в Христа и его чудеса, и поверит, если своими глазами увидит чудо. Мария сказала, что ей нечего ему подарить, как символ того, что Христос воскрес, и предложила куриное яичко, как символ новой жизни. Как и желал того император, яйцо вдруг окрасилось в красный цвет. Яйца на Пасху красят в разные цвета как символ чуда, но основным цветом считается красный.