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Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС

Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС

5 мая в Партените пожар охватил одно из нежилых зданий, сейчас на месте работают огнеборцы, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T11:34

2024-05-05T11:34

2024-05-05T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. 5 мая в Партените пожар охватил одно из нежилых зданий, сейчас на месте работают огнеборцы, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.По данным спасателей, пострадавших в происшествии нет, сил и средств для ликвидации пожара достаточно.Накануне пожар вспыхнул в селе Белоглинка под Симферополем, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу "квадратов". Тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности. Пожар был локализован на площади 1 000 квадратных метров спустя полтора часа. Из огня спасатели вынесли два газовых баллона. Прокуратура Крыма начала проверку по в связи с произошедшим.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллонаВ Севастополе с начала года произошло более 250 пожаровЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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