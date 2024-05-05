Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240505/pozhar-v-partenite---na-mesto-pribyli-raschety-mchs-1137062112.html
Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС
Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС
5 мая в Партените пожар охватил одно из нежилых зданий, сейчас на месте работают огнеборцы, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T11:34
2024-05-05T11:35
пожар
гу мчс рф по республике крым
партенит
крым
происшествия
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f095d81ca81d58ae8d6852d37e9d293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. 5 мая в Партените пожар охватил одно из нежилых зданий, сейчас на месте работают огнеборцы, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.По данным спасателей, пострадавших в происшествии нет, сил и средств для ликвидации пожара достаточно.Накануне пожар вспыхнул в селе Белоглинка под Симферополем, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу "квадратов". Тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности. Пожар был локализован на площади 1 000 квадратных метров спустя полтора часа. Из огня спасатели вынесли два газовых баллона. Прокуратура Крыма начала проверку по в связи с произошедшим.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллонаВ Севастополе с начала года произошло более 250 пожаровЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
партенит
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab348a4171f7414779ffb9e04b2f73f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, гу мчс рф по республике крым, партенит, крым, происшествия, новости крыма
Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС

Пожар охватил одно из зданий в Партените в Крыму

11:34 05.05.2024 (обновлено: 11:35 05.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. 5 мая в Партените пожар охватил одно из нежилых зданий, сейчас на месте работают огнеборцы, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"Горит одноэтажное здание. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров, на месте сейчас находятся пожарно-спасательные подразделения, осуществляется тушение", - сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
По данным спасателей, пострадавших в происшествии нет, сил и средств для ликвидации пожара достаточно.
Накануне пожар вспыхнул в селе Белоглинка под Симферополем, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу "квадратов". Тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности. Пожар был локализован на площади 1 000 квадратных метров спустя полтора часа. Из огня спасатели вынесли два газовых баллона. Прокуратура Крыма начала проверку по в связи с произошедшим.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллона
В Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПартенитКрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Разбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУ
14:24В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто
13:37Армия России громит врага в зоне СВО и улучшают свои позиции
13:24В России утвержден новый профессиональный праздник
13:05Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
12:48Украина на грани дефолта - Киев надеется на сделку с кредиторами
12:34Пожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверку
12:07Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ
11:34Пожар в Партените - на место прибыли расчеты МЧС
11:23Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму - видео
11:03В Крым идут заморозки - объявлено новое штормовое
10:45Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
10:26В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
10:03Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж
09:36Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
09:03В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
08:46В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
08:17Где в Крыму чаще всего теряются туристы
07:39Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила
07:01День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
Лента новостейМолния