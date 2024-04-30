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В Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров
В Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров - РИА Новости Крым, 30.04.2024
В Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров
В Севастополе за четыре месяца 2024 года, с января по апрель, произошло более 250 пожаров, на которых спасли десятки людей. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T11:11
2024-04-30T11:11
2024-04-30T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за четыре месяца 2024 года, с января по апрель, произошло более 250 пожаров, на которых спасли десятки людей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя сотрудников пожарной охраны России с профессиональным праздником.В День пожарной охраны России губернатор Севастополя напомнил о героической работе и подвигах сотрудников МЧС России, противопожарной службы и пожарных Черноморского флота. В частности, он вспомнил, как "год назад в канун профессионального праздника спасателей враг хотел застать Севастополь врасплох, устроив атаку на нефтебазу".В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов, поздравляя крымских огнеборцев, написал в своем ТГ-канале, что эта профессия – одна из самых благородных, но и самых сложных и опасных. Она требует как высокого профессионализма, так и личного мужества и решительности, самоотверженности и готовности всегда прийти на помощь людям, попавшим в беду. 375 лет назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском благочинии", положив тем самым начало организации пожарной охраны в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
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михаил развожаев, севастополь, пожар, пожарная безопасность, общество, крым, сергей аксенов, новости крыма, республика крым, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым
В Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров
В Севастополе с начала года потушили более 250 пожаров и спасли десятки человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за четыре месяца 2024 года, с января по апрель, произошло более 250 пожаров, на которых спасли десятки людей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя сотрудников пожарной охраны России с профессиональным праздником.
"Только с начала 2024 года на территории Севастополя ликвидировано более 250 пожаров, спасены десятки человеческих жизней", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
В День пожарной охраны России губернатор Севастополя напомнил о героической работе и подвигах сотрудников МЧС России, противопожарной службы и пожарных Черноморского флота. В частности, он вспомнил, как "год назад в канун профессионального праздника спасателей враг хотел застать Севастополь врасплох, устроив атаку на нефтебазу".
"Но наш пожарно-спасательный гарнизон профессионально и быстро победил пожар самого высокого ранга сложности и не допустил катастрофы. Вы – настоящие герои! Спасибо каждому из вас: благодаря вам Город-Герой Севастополь под надежной защитой!" – написал глава города.
В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов, поздравляя крымских огнеборцев, написал в своем ТГ-канале, что эта профессия – одна из самых благородных, но и самых сложных и опасных. Она требует как высокого профессионализма, так и личного мужества и решительности, самоотверженности и готовности всегда прийти на помощь людям, попавшим в беду.
"Все это присуще крымским пожарным, которые достойно выполняют свой долг. Наша пожарная охрана – современная, эффективная, хорошо оснащенная структура, способная справиться с самыми сложными задачами", - подчеркнул глава республики.
375 лет назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском благочинии", положив тем самым начало организации пожарной охраны в России.
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