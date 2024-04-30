https://crimea.ria.ru/20240430/v-sevastopole-s-nachala-goda-proizoshlo-bolee-250-pozharov-1136956751.html

В Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров

В Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров - РИА Новости Крым, 30.04.2024

В Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров

В Севастополе за четыре месяца 2024 года, с января по апрель, произошло более 250 пожаров, на которых спасли десятки людей. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T11:11

2024-04-30T11:11

2024-04-30T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за четыре месяца 2024 года, с января по апрель, произошло более 250 пожаров, на которых спасли десятки людей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя сотрудников пожарной охраны России с профессиональным праздником.В День пожарной охраны России губернатор Севастополя напомнил о героической работе и подвигах сотрудников МЧС России, противопожарной службы и пожарных Черноморского флота. В частности, он вспомнил, как "год назад в канун профессионального праздника спасателей враг хотел застать Севастополь врасплох, устроив атаку на нефтебазу".В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов, поздравляя крымских огнеборцев, написал в своем ТГ-канале, что эта профессия – одна из самых благородных, но и самых сложных и опасных. Она требует как высокого профессионализма, так и личного мужества и решительности, самоотверженности и готовности всегда прийти на помощь людям, попавшим в беду. 375 лет назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском благочинии", положив тем самым начало организации пожарной охраны в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

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