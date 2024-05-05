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В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона - РИА Новости Крым, 05.05.2024
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T08:46
2024-05-05T08:46
2024-05-05T08:46
радио "спутник в крыму"
крым
бахчисарай
дмитрий скобликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, Бахчисарай стал очень интересен с точки зрения строительства многоквартирных домов благодаря трассе "Таврида"."Удобная логистика: до Симферополя неспешной ездой 12-13 минут по трассе "Таврида", и 15-20 минут – это Севастополь. Жителям отдаленных уголков Симферополя, наверное, будет примерно столько же по времени добираться до центра города, как и нам из Бахчисарая", – отметил Скобликов.По его словам, согласно генеральному плану города, в Бахчисарае в ближайшее время вырастут два новых микрорайона. Один из них, 8-й, находится при въезде в город и предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).Второй новый микрорайон, 9-й, появится в живописном месте, в районе водохранилища.Он отметил, что инвестор, который займется застройкой этого микрорайона, уже определен, и сейчас вопрос решается на "документальной стадии".Ранее Скобликов рассказал, где в Бахчисарае появится новый парк. Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана"Умные дома" и льготные кредиты на ИЖС: какая ипотека нужна России
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крым, бахчисарай, дмитрий скобликов
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
В Бахчисарае появится два новых жилых района в живописных районах – администрация
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым.
В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.
По его словам, Бахчисарай стал очень интересен с точки зрения строительства многоквартирных домов благодаря трассе "Таврида".
"Удобная логистика: до Симферополя неспешной ездой 12-13 минут по трассе "Таврида", и 15-20 минут – это Севастополь. Жителям отдаленных уголков Симферополя, наверное, будет примерно столько же по времени добираться до центра города, как и нам из Бахчисарая", – отметил Скобликов.
По его словам, согласно генеральному плану города, в Бахчисарае в ближайшее время вырастут два новых микрорайона. Один из них, 8-й, находится при въезде в город и предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
"С левой стороны у нас огромное поле, несколько гектаров. Этот микрорайон подразумевает ИЖС. Мы выдавали там участки льготным категориям граждан и полностью закрыли очередь, наверное, одними их первых в Республике Крым. У нас было порядка 150 льготников. Плюс мы сделали резерв еще на долгие годы, пока будет снова копиться очередь, но сегодня она не копится – мы выдаем сразу. Примерно 160 участков зарезервировано", – рассказал Скобликов.
Второй новый микрорайон, 9-й, появится в живописном месте, в районе водохранилища.
"У нас есть большой красивый ставок. Вот между этим водохранилищем и городом, там порядка 55 гектаров, будет микрорайон среднеэтажной и высотной застройки. То есть будут красивые виды. По планам там смогут жить еще 4-5 тысяч человек", – поделился глава администрации.
Он отметил, что инвестор, который займется застройкой этого микрорайона, уже определен, и сейчас вопрос решается на "документальной стадии".
Ранее Скобликов рассказал, где в Бахчисарае появится новый парк
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