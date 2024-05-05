https://crimea.ria.ru/20240505/v-bakhchisarae-poyavyatsya-dva-novykh-mikrorayona-1136999564.html

В Бахчисарае появятся два новых микрорайона

В Бахчисарае появятся два новых микрорайона - РИА Новости Крым, 05.05.2024

В Бахчисарае появятся два новых микрорайона

В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T08:46

2024-05-05T08:46

2024-05-05T08:46

радио "спутник в крыму"

крым

бахчисарай

дмитрий скобликов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, Бахчисарай стал очень интересен с точки зрения строительства многоквартирных домов благодаря трассе "Таврида"."Удобная логистика: до Симферополя неспешной ездой 12-13 минут по трассе "Таврида", и 15-20 минут – это Севастополь. Жителям отдаленных уголков Симферополя, наверное, будет примерно столько же по времени добираться до центра города, как и нам из Бахчисарая", – отметил Скобликов.По его словам, согласно генеральному плану города, в Бахчисарае в ближайшее время вырастут два новых микрорайона. Один из них, 8-й, находится при въезде в город и предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).Второй новый микрорайон, 9-й, появится в живописном месте, в районе водохранилища.Он отметил, что инвестор, который займется застройкой этого микрорайона, уже определен, и сейчас вопрос решается на "документальной стадии".Ранее Скобликов рассказал, где в Бахчисарае появится новый парк. Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана"Умные дома" и льготные кредиты на ИЖС: какая ипотека нужна России

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крым, бахчисарай, дмитрий скобликов