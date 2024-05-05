Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240505/v-bakhchisarae-poyavyatsya-dva-novykh-mikrorayona-1136999564.html
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона - РИА Новости Крым, 05.05.2024
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T08:46
2024-05-05T08:46
радио "спутник в крыму"
крым
бахчисарай
дмитрий скобликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113177_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6080c2339f37bb3bbc14dbdadb99c1bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, Бахчисарай стал очень интересен с точки зрения строительства многоквартирных домов благодаря трассе "Таврида"."Удобная логистика: до Симферополя неспешной ездой 12-13 минут по трассе "Таврида", и 15-20 минут – это Севастополь. Жителям отдаленных уголков Симферополя, наверное, будет примерно столько же по времени добираться до центра города, как и нам из Бахчисарая", – отметил Скобликов.По его словам, согласно генеральному плану города, в Бахчисарае в ближайшее время вырастут два новых микрорайона. Один из них, 8-й, находится при въезде в город и предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).Второй новый микрорайон, 9-й, появится в живописном месте, в районе водохранилища.Он отметил, что инвестор, который займется застройкой этого микрорайона, уже определен, и сейчас вопрос решается на "документальной стадии".Ранее Скобликов рассказал, где в Бахчисарае появится новый парк. Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана"Умные дома" и льготные кредиты на ИЖС: какая ипотека нужна России
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113177_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8651f8bd3253fa6bd6b3a1b891bfaac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бахчисарай, дмитрий скобликов
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона

В Бахчисарае появится два новых жилых района в живописных районах – администрация

08:46 05.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.
По его словам, Бахчисарай стал очень интересен с точки зрения строительства многоквартирных домов благодаря трассе "Таврида".
"Удобная логистика: до Симферополя неспешной ездой 12-13 минут по трассе "Таврида", и 15-20 минут – это Севастополь. Жителям отдаленных уголков Симферополя, наверное, будет примерно столько же по времени добираться до центра города, как и нам из Бахчисарая", – отметил Скобликов.
По его словам, согласно генеральному плану города, в Бахчисарае в ближайшее время вырастут два новых микрорайона. Один из них, 8-й, находится при въезде в город и предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
"С левой стороны у нас огромное поле, несколько гектаров. Этот микрорайон подразумевает ИЖС. Мы выдавали там участки льготным категориям граждан и полностью закрыли очередь, наверное, одними их первых в Республике Крым. У нас было порядка 150 льготников. Плюс мы сделали резерв еще на долгие годы, пока будет снова копиться очередь, но сегодня она не копится – мы выдаем сразу. Примерно 160 участков зарезервировано", – рассказал Скобликов.
Второй новый микрорайон, 9-й, появится в живописном месте, в районе водохранилища.

"У нас есть большой красивый ставок. Вот между этим водохранилищем и городом, там порядка 55 гектаров, будет микрорайон среднеэтажной и высотной застройки. То есть будут красивые виды. По планам там смогут жить еще 4-5 тысяч человек", – поделился глава администрации.

Он отметил, что инвестор, который займется застройкой этого микрорайона, уже определен, и сейчас вопрос решается на "документальной стадии".
Ранее Скобликов рассказал, где в Бахчисарае появится новый парк.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект
"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана
"Умные дома" и льготные кредиты на ИЖС: какая ипотека нужна России
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымБахчисарайДмитрий Скобликов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
10:26В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
10:03Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж
09:36Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
09:03В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
08:46В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
08:17Где в Крыму чаще всего теряются туристы
07:39Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила
07:01День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
00:01Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
23:39Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
21:57Главное за день: 4 мая
21:38Крашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
21:29Пожар на складе под Симферополем ликвидирован
21:13Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
20:55В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова
20:33В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды
20:13Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
19:49Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
Лента новостейМолния