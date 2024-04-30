https://crimea.ria.ru/20240430/umnye-doma-i-lgotnye-kredity-na-izhs-kakaya-ipoteka-nuzhna-rossii-1136817922.html

"Умные дома" и льготные кредиты на ИЖС: какая ипотека нужна России

"Умные дома" и льготные кредиты на ИЖС: какая ипотека нужна России - РИА Новости Крым, 30.04.2024

"Умные дома" и льготные кредиты на ИЖС: какая ипотека нужна России

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Для улучшения жилищных условий граждан и роста демографии России необходима большая льготная ипотечная программа на... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T07:09

2024-04-30T07:09

2024-04-30T07:09

радио "спутник в крыму"

жилье

жилье в крыму

ипотека

льготное кредитование

общество

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Для улучшения жилищных условий граждан и роста демографии России необходима большая льготная ипотечная программа на приобретение квартир в "умных домах", а также возможность льготного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко.Просторные квартиры в "умных домах"По словам Радченко, ипотека – очень удобный и эффективный инструмент, который позволяет "купить квартиру и жить счастливо, а не копить годами, глядя, как растет стоимость квадратного метра". Однако сегодня россияне чаще берут ипотеку на малогабаритное жилье, льготная программа преимущественно используется как способ выгодно вложить деньги, а не улучшить жилищные условия, считает эксперт."Москва сейчас вся застроена студиями по 7-8 метров. И покупают люди, пользуясь дешевой ипотекой, не для улучшения жилищных условий, а чтобы сохранить деньги: бегут от инфляции, девальвации. Зачем семье из четверых человек с двумя детьми брать малогабаритное жилье? Они не собираются туда переезжать – они подождут, пока дом достроится, и продадут потом квартиру дороже или станут инвесторами и сдадут ее в аренду. Деньги государственные, это наши налоги. Почему я должна сохранять их деньги, тратя свои налоги? Логика неочевидна", – отмечает Радченко.По ее словам, средний метраж квартир, которые вводятся застройщикам в эксплуатацию по программам льготного кредитования, ежегодно уменьшается на 5-7 метров, и сегодня это 46 квадратных метров, тогда как еще десять лет назад этот показатель был 70 квадратов.Именно к нему необходимо вернуться при разработке единой масштабной ипотечной программы, которая действительно поможет решить проблему с жильем, в том числе семьям с детьми в России, считает эксперт.Мечта многих россиянЕще одна "очень востребованная программа", которая улучшит ситуацию с жильем и демографией в стране, – это кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), уверена Радченко."У нас их нет. Там арифметическая погрешность по сравнению с общей массой – 3-5% кредитование этой отрасли. Но многие люди хотят жить на своей земле, в своем доме, и их нужно стимулировать. Вот там и будет демография", – сказала Радченко.Однако и здесь эксперт акцентирует внимание на качестве жилья, которое должно предлагаться по льготной программе кредитования ИЖС.Какие еще нужны программыКроме того, по мнению эксперта, программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан непременно должны сохраняться в России."Должны быть льготные категории, которым нужно помогать улучшать жилищные условия. Например, новые территории: нужно стимулировать заход туда строительных компаний. Или в Арктику. На Дальнем Востоке, конечно же, нужно людей обеспечивать нормальным качественным жильем", – полагает Радченко.Она высказалась и в поддержку сохранения льготной ипотечной программы для военных и специалистов IT-отрасли, которые "являются будущим любой экономики", а также семейной ипотеки, причем без оговорок, связанных с возрастом детей."Оставьте в покое родителей – пусть рожают. А не так, что до шести лет ты нормальный, а пошел в школу, все – тебе уже ничего не надо. Это называется эйджизм, когда по возрасту оценивают. Чем ребенок 7-летний отличается от 6-летнего? Он что не нуждается в отдельной комнате? Наоборот, чем старше дети, тем они нуждаются в большей жилплощади, а малыши вообще, как правило, живут с родителями в одной комнате", – сказала Радченко.Таким образом она прокомментировала идею Минфина увеличить ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет. По ее мнению, сворачивать ипотечные программы в России не следует вовсе – они должны быть, но их условия следует пересмотреть с учетом новых потребностей.Также, по мнению эксперта, в случае свертывания большинства льготных ипотечных программ в России в 2024 году рынок строительства жилья ожидает стагнация, а цены на квартиры пойдут в рост.Минфин поддержал завершение в России большинства программ льготной ипотеки до конца 2024 года. Исключение – семейная ипотека: программу продлили до 2030 года. сейчас семейная ипотека выдается под 6%. Согласно заявлениям Минфина, льготные ипотечные программы изначально создавались для антикризисной поддержки, но на текущий момент поставленные ранее задачи выполнены.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотекиИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости КрымаМиллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, жилье в крыму, ипотека, льготное кредитование, общество, экономика, мнения