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Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект
Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект
Новый национальный проект "Инфраструктура для человека" направлен на реализацию стратегии пространственного развития страны. Об этом, выступая на отраслевом дне РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T15:48
2024-04-26T15:48
марат хуснуллин
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новости
нацпроекты в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Новый национальный проект "Инфраструктура для человека" направлен на реализацию стратегии пространственного развития страны. Об этом, выступая на отраслевом дне "Инфраструктура для жизни" на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил, что в новом нацпроекте инфраструктура рассматривается в широком смысле – где человек живет, работает, отдыхает. Проект подразумевает комплексное развитие территорий, строительство жилых и социальных объектов, развитие дорожной сети, общественного транспорта и создание новых предприятий и рабочих мест.Строительной отрасли поставлена задача построить 1 миллиард квадратных метров жилья до 2030 года. Строительство затронет как исторические регионы страны, так и новые субъекты. Поэтому одна из ключевых задач – пересмотреть генпланы и определить участки для строительства, чтобы выйти на объемы введения в эксплуатацию не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год."Для этого были определены около двух тысяч точек роста", – подчеркнул вице-премьер.В выбранных населенных пунктах будет проведена оценка потенциала земельных участков и состояния дорожной сети. Дороги внутри населенных пунктов необходимо будет увязать с муниципальными, региональными и федеральными.Еще один не менее важный шаг – ремонт и обновление существующих, а также строительство новых коммунальных сетей. Необходимо модернизировать работу общественного транспорта, в том числе – связать скоростным общественным транспортом регионы Центрального федерального округа. Должна быть проведена работа с состоянием жилищного фонда – это как капитальные ремонты, так и работа с аварийным жильем. Отдельное внимание будет уделено развитию ипотеки, чтобы население было гарантированным инвестором отрасли. Кроме того, возведение 1 миллиарда квадратных метров жилья потребует строительства еще 350 миллионов "квадратов" сопутствующих социальных, торговых и иных объектов.Вице-премьер подчеркнул амбициозность разрабатываемого нацпроекта и отметил, что по его завершении каждый пятый квадратный метр жилья в стране будет новым.Читайте также ни РИА Новости Крым:Ипотеку в новых регионах и на Дальнем Востоке поддержат рублемНа побережье Азовского моря модернизируют очистные – поручение ПутинаХуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России
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марат хуснуллин, международная выставка-форум «россия», россия, москва, вднх, новости, нацпроекты в россии, жилье
Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект

Миллиард квадратных метров жилья построят в России до 2030 года – Хуснуллин

15:48 26.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство нового микрорайона
Строительство нового микрорайона - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Новый национальный проект "Инфраструктура для человека" направлен на реализацию стратегии пространственного развития страны. Об этом, выступая на отраслевом дне "Инфраструктура для жизни" на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что в новом нацпроекте инфраструктура рассматривается в широком смысле – где человек живет, работает, отдыхает. Проект подразумевает комплексное развитие территорий, строительство жилых и социальных объектов, развитие дорожной сети, общественного транспорта и создание новых предприятий и рабочих мест.

"У нас появились новые территории, новые логистические цепочки, СВО, и мы постарались ответить на вызовы в рамках комплексного развития населенных пунктов России", – сказал Хуснуллин.

Строительной отрасли поставлена задача построить 1 миллиард квадратных метров жилья до 2030 года. Строительство затронет как исторические регионы страны, так и новые субъекты. Поэтому одна из ключевых задач – пересмотреть генпланы и определить участки для строительства, чтобы выйти на объемы введения в эксплуатацию не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год.
"Для этого были определены около двух тысяч точек роста", – подчеркнул вице-премьер.
В выбранных населенных пунктах будет проведена оценка потенциала земельных участков и состояния дорожной сети. Дороги внутри населенных пунктов необходимо будет увязать с муниципальными, региональными и федеральными.

"Увязка опорной дорожной сети с развитием населенных пунктов – это очень непростая задача. Однако от развития дорог зависит экономический рост регионов", – подчеркнул Хуснуллин.

Еще один не менее важный шаг – ремонт и обновление существующих, а также строительство новых коммунальных сетей. Необходимо модернизировать работу общественного транспорта, в том числе – связать скоростным общественным транспортом регионы Центрального федерального округа. Должна быть проведена работа с состоянием жилищного фонда – это как капитальные ремонты, так и работа с аварийным жильем. Отдельное внимание будет уделено развитию ипотеки, чтобы население было гарантированным инвестором отрасли. Кроме того, возведение 1 миллиарда квадратных метров жилья потребует строительства еще 350 миллионов "квадратов" сопутствующих социальных, торговых и иных объектов.
Вице-премьер подчеркнул амбициозность разрабатываемого нацпроекта и отметил, что по его завершении каждый пятый квадратный метр жилья в стране будет новым.
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Марат ХуснуллинМеждународная выставка-форум «Россия»РоссияМоскваВДНХНовостиНацпроекты в РоссииЖилье
 
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