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Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект

Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект

Новый национальный проект "Инфраструктура для человека" направлен на реализацию стратегии пространственного развития страны. Об этом, выступая на отраслевом дне РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T15:48

2024-04-26T15:48

2024-04-26T15:48

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Новый национальный проект "Инфраструктура для человека" направлен на реализацию стратегии пространственного развития страны. Об этом, выступая на отраслевом дне "Инфраструктура для жизни" на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил, что в новом нацпроекте инфраструктура рассматривается в широком смысле – где человек живет, работает, отдыхает. Проект подразумевает комплексное развитие территорий, строительство жилых и социальных объектов, развитие дорожной сети, общественного транспорта и создание новых предприятий и рабочих мест.Строительной отрасли поставлена задача построить 1 миллиард квадратных метров жилья до 2030 года. Строительство затронет как исторические регионы страны, так и новые субъекты. Поэтому одна из ключевых задач – пересмотреть генпланы и определить участки для строительства, чтобы выйти на объемы введения в эксплуатацию не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год."Для этого были определены около двух тысяч точек роста", – подчеркнул вице-премьер.В выбранных населенных пунктах будет проведена оценка потенциала земельных участков и состояния дорожной сети. Дороги внутри населенных пунктов необходимо будет увязать с муниципальными, региональными и федеральными.Еще один не менее важный шаг – ремонт и обновление существующих, а также строительство новых коммунальных сетей. Необходимо модернизировать работу общественного транспорта, в том числе – связать скоростным общественным транспортом регионы Центрального федерального округа. Должна быть проведена работа с состоянием жилищного фонда – это как капитальные ремонты, так и работа с аварийным жильем. Отдельное внимание будет уделено развитию ипотеки, чтобы население было гарантированным инвестором отрасли. Кроме того, возведение 1 миллиарда квадратных метров жилья потребует строительства еще 350 миллионов "квадратов" сопутствующих социальных, торговых и иных объектов.Вице-премьер подчеркнул амбициозность разрабатываемого нацпроекта и отметил, что по его завершении каждый пятый квадратный метр жилья в стране будет новым.Читайте также ни РИА Новости Крым:Ипотеку в новых регионах и на Дальнем Востоке поддержат рублемНа побережье Азовского моря модернизируют очистные – поручение ПутинаХуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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