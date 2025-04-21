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В очереди на Крымский мост сотни машин: сколько ждать проезда

В очереди на Крымский мост сотни машин: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 21.04.2025

В очереди на Крымский мост сотни машин: сколько ждать проезда

У досмотровых пунктов на Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T15:10

2025-04-21T15:10

2025-04-21T15:14

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов на Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, к этому времени в очереди находятся 350 автомобилей.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.По состоянию на 12 часов дня в очереди к транспортному переходу находились 140 машин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктурыСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт