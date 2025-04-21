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В очереди на Крымский мост сотни машин: сколько ждать проезда
В очереди на Крымский мост сотни машин: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 21.04.2025
В очереди на Крымский мост сотни машин: сколько ждать проезда
У досмотровых пунктов на Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T15:10
2025-04-21T15:10
2025-04-21T15:14
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов на Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, к этому времени в очереди находятся 350 автомобилей.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.По состоянию на 12 часов дня в очереди к транспортному переходу находились 140 машин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктурыСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
В очереди на Крымский мост сотни машин: сколько ждать проезда
В очереди на Крымский мост проезда ждут 350 автомобилей со стороны Кубани
15:10 21.04.2025 (обновлено: 15:14 21.04.2025)