https://crimea.ria.ru/20250421/krymskiy-most-seychas-za-dva-chasa-ochered-vyrosla-pochti-v-pyat-raz-1145842748.html

Крымский мост сейчас: за два часа очередь выросла почти в пять раз

Крымский мост сейчас: за два часа очередь выросла почти в пять раз - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Крымский мост сейчас: за два часа очередь выросла почти в пять раз

У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь со стороны Кубани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T12:10

2025-04-21T12:10

2025-04-21T12:10

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь со стороны Кубани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Два часа назад проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 30 автомобилей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт