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Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России
Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России
Путин поручил до 15 июля рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T14:35
2025-04-21T14:35
2025-04-21T14:35
владимир путин (политик)
компьютер
наука и технологии
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июля рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.Соответствующее поручение дано правительству России, доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года.Кроме того, президент поручил кабмину до 15 июня продумать решения по сокращению сроков разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений и подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора для "выжигания" опасных радиоактивных веществ.Ранее глава государства предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космосаПутин назвал освоение Вселенной сферой конкуренцииПутин назвал основные задачи в текущем году
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владимир путин (политик), компьютер, наука и технологии, россия, новости
Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России
Путин поручил создать в России национальный суперкомпьютерный центр - Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июля рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
"Рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра", – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано правительству России, доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года.
Кроме того, президент поручил кабмину до 15 июня продумать решения по сокращению сроков разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений и подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора для "выжигания" опасных радиоактивных веществ.
Ранее глава государства предложил создать научный центр мониторинга
многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов.
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