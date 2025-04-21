Рейтинг@Mail.ru
Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250421/natsionalnyy-superkompyuternyy-tsentr-sozdadut-v-rossii-1145843602.html
Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России
Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России
Путин поручил до 15 июля рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T14:35
2025-04-21T14:35
владимир путин (политик)
компьютер
наука и технологии
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:285:2698:1803_1920x0_80_0_0_86a2f2bc686717d25d6c85b72bc84a99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июля рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.Соответствующее поручение дано правительству России, доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года.Кроме того, президент поручил кабмину до 15 июня продумать решения по сокращению сроков разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений и подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора для "выжигания" опасных радиоактивных веществ.Ранее глава государства предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космосаПутин назвал освоение Вселенной сферой конкуренцииПутин назвал основные задачи в текущем году
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:24:2698:2048_1920x0_80_0_0_57f1ba1bd28db588fe7c19196ea2413d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), компьютер, наука и технологии, россия, новости
Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России

Путин поручил создать в России национальный суперкомпьютерный центр - Кремль

14:35 21.04.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационная безопасность
Информационная безопасность - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июля рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
"Рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра", – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано правительству России, доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года.
Кроме того, президент поручил кабмину до 15 июня продумать решения по сокращению сроков разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений и подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора для "выжигания" опасных радиоактивных веществ.
Ранее глава государства предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космоса
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции
Путин назвал основные задачи в текущем году
 
Владимир Путин (политик)КомпьютерНаука и технологииРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Под удар ВС РФ в Сумах попали совершавшие преступления в Курской области
16:52Киев хотел провести испытание ракет на гражданском объекте в Одессе
16:43РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам
16:31Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу
16:12В России усилили наказание за дискредитацию армии
15:50На Ай-Петри остановили канатную дорогу
15:39Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотики
15:10В очереди на Крымский мост сотни машин: сколько ждать проезда
14:45Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном
14:35Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России
14:05В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая
13:42Два человека упали в 15-метровый овраг в Партените
13:15Скорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров
12:57Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
12:45Жителя Крыма будут судить за госизмену
12:39Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
12:10Крымский мост сейчас: за два часа очередь выросла почти в пять раз
11:50В Сакском районе насмерть сбили пешехода на трассе
11:39Задержанный в Крыму украинский агент дал показания о работе на СБУ
11:29Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма
Лента новостейМолния