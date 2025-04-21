https://crimea.ria.ru/20250421/natsionalnyy-superkompyuternyy-tsentr-sozdadut-v-rossii-1145843602.html

Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России

Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Национальный суперкомпьютерный центр создадут В России

Путин поручил до 15 июля рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T14:35

2025-04-21T14:35

2025-04-21T14:35

владимир путин (политик)

компьютер

наука и технологии

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:285:2698:1803_1920x0_80_0_0_86a2f2bc686717d25d6c85b72bc84a99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июля рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.Соответствующее поручение дано правительству России, доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года.Кроме того, президент поручил кабмину до 15 июня продумать решения по сокращению сроков разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений и подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора для "выжигания" опасных радиоактивных веществ.Ранее глава государства предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космосаПутин назвал освоение Вселенной сферой конкуренцииПутин назвал основные задачи в текущем году

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), компьютер, наука и технологии, россия, новости