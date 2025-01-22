https://crimea.ria.ru/20250122/putin-nazval-osnovnye-zadachi-v-tekuschem-godu-1143578656.html

Путин назвал основные задачи в текущем году

Путин назвал основные задачи в текущем году - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Путин назвал основные задачи в текущем году

Переход к модели сбалансированного роста и развития экономики, а также укрепление технологического суверенитета России обозначены в числе главных задач на... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T17:57

2025-01-22T17:57

2025-01-22T17:57

россия

владимир путин (политик)

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Переход к модели сбалансированного роста и развития экономики, а также укрепление технологического суверенитета России обозначены в числе главных задач на текущий год. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Президент отметил, что меры социально-экономической политики, национальные проекты и государственные программы, а также все бюджетные механизмы должны работать на решение именно этих задач."Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, он подрос за предыдущий год, чувствует себя банковский сектор уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития отечественной экономики", - сказал глава государства.Он также отметил, что стране надо выходить на умеренную инфляцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и СевастополяКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллионаКогда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни

https://crimea.ria.ru/20250122/v-yanvare-v-rossii-proindeksiruyut-pensii-1143577659.html

россия

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2025

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россия, владимир путин (политик), экономика, новости