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Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России
Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России
Изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T11:53
2024-04-23T11:53
2024-04-23T11:45
марат хуснуллин
строительство
ремонт и строительство дорог в крыму
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности. Об этом в ходе пленарного заседания Национального форума инфраструктурных компаний "Инфраструктурное строительство: основные приоритеты" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В частности, был принят транспортный закон, который серьезно упростил работу инфраструктурных компаний.Кроме того, постоянное внимание со стороны президента России Владимира Путина и правительства РФ привели к тому, что строительная отрасль за четыре года выросла на 27%. Только "стройка" и сельское хозяйство за четыре года не упали в объемах, подчеркнул вице-премьер. За четыре года было реконструировано и приведено в нормативное состояние 114 тысяч километров дорог, включая 31 тысячу километров в 2023 году. С начала 2020 года в регионах уложено 668 миллионов квадратных метров асфальта, из них 188 миллионов – в 2023 году, уточнил Хуснуллин.При этом вице-премьер отметил, что к строительству дорог в России необходимо привлекать больше внебюджетных инвестиций.Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что за последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России, в том числе в дороги Крыма и транспортные подходы к полуострову, вложено около 1 трлн рублей. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют еще 780 километров федеральных и региональных автодорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьХуснуллин предложить строить очистные на Азовском мореПутин поручил уделить особое внимание благоустройству южных городов
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, экономика, россия, новости
Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России
Хуснуллин назвал изменение геополитических условий драйвером строительной отрасли России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности. Об этом в ходе пленарного заседания Национального форума инфраструктурных компаний "Инфраструктурное строительство: основные приоритеты" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В последние годы принципиально изменились геополитические условия, в которых необходимо обеспечивать устойчивое развитие страны. И это нас на самом деле подтолкнуло к ускоренному принятию решений, принятию большого объема поправок и т.п.", – сказал Хуснуллин.
В частности, был принят транспортный закон, который серьезно упростил работу инфраструктурных компаний.
Кроме того, постоянное внимание со стороны президента России Владимира Путина и правительства РФ привели к тому, что строительная отрасль за четыре года выросла на 27%. Только "стройка" и сельское хозяйство за четыре года не упали в объемах, подчеркнул вице-премьер.
За четыре года было реконструировано и приведено в нормативное состояние 114 тысяч километров дорог, включая 31 тысячу километров в 2023 году. С начала 2020 года в регионах уложено 668 миллионов квадратных метров асфальта, из них 188 миллионов – в 2023 году, уточнил Хуснуллин.
При этом вице-премьер отметил, что к строительству дорог в России необходимо привлекать больше внебюджетных инвестиций.
Ранее Марат Хуснуллин сообщил
, что за последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России, в том числе в дороги Крыма и транспортные подходы к полуострову, вложено около 1 трлн рублей. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют
еще 780 километров федеральных и региональных автодорог.
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