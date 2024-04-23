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Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России

Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России

Изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T11:53

2024-04-23T11:53

2024-04-23T11:45

марат хуснуллин

строительство

ремонт и строительство дорог в крыму

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности. Об этом в ходе пленарного заседания Национального форума инфраструктурных компаний "Инфраструктурное строительство: основные приоритеты" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В частности, был принят транспортный закон, который серьезно упростил работу инфраструктурных компаний.Кроме того, постоянное внимание со стороны президента России Владимира Путина и правительства РФ привели к тому, что строительная отрасль за четыре года выросла на 27%. Только "стройка" и сельское хозяйство за четыре года не упали в объемах, подчеркнул вице-премьер. За четыре года было реконструировано и приведено в нормативное состояние 114 тысяч километров дорог, включая 31 тысячу километров в 2023 году. С начала 2020 года в регионах уложено 668 миллионов квадратных метров асфальта, из них 188 миллионов – в 2023 году, уточнил Хуснуллин.При этом вице-премьер отметил, что к строительству дорог в России необходимо привлекать больше внебюджетных инвестиций.Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что за последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России, в том числе в дороги Крыма и транспортные подходы к полуострову, вложено около 1 трлн рублей. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют еще 780 километров федеральных и региональных автодорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьХуснуллин предложить строить очистные на Азовском мореПутин поручил уделить особое внимание благоустройству южных городов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, экономика, россия, новости